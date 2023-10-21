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С кем и чем торгует Грузия – последние данные

С кем и чем торгует Грузия – последние данные

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года составил около 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 16,5% больше по... 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T20:20+0400

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грузия

экономика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфографика

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За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,3 миллиарда долларов, что на 18,2% больше данных за девять месяцев 2022 года.Между тем экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем за девять месяцев 2022 года.За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 102,2%, тракторов – почти на 80%, грузовых авто – на 63,2%, а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей – на 38,3%.С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 61,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,1%, а также вычислительных машин и их блоков– на 12%.В январе-сентябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 164,4%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки – на 41%, а также спиртных напитков – на 36,6%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 67,6%, медных руд и концентратов – на 41,8%, а также азотных удобрений – на 40,6%.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о внешнеторговом обороте страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика