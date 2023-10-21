https://sputnik-georgia.ru/20231021/sozdano-zhenschinami-v-tbilisi-otkrylas-unikalnaya-vystavka-prodazha-283456191.html

Создано женщинами: в Тбилиси открылась уникальная выставка-продажа

Создано женщинами: в Тбилиси открылась уникальная выставка-продажа

Гости выставки смогут увидеть уникальные продукты 160 женщин-предпринимателей 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T13:00+0400

2023-10-21T13:00+0400

2023-10-21T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Масштабная выставка-продажа продукции, созданной женщинами-предпринимательницами, во второй раз проходит в тбилисском выставочном пространстве Expo Georgia 21 и 22 октября, говорится в сообщении организаторов. Цель выставки – популяризация женского предпринимательства в Грузии. Мероприятие призвано помочь женщинам-предпринимателям получить доступ к рынкам, установить интересные деловые связи, а также перспективное партнерство. В течение двух дней гости выставки смогут увидеть уникальные продукты 160 женщин-предпринимателей, к примеру, местные, натуральные продукты питания, вино и подарки, аксессуары, декор и мебель, средства по уходу, детские игрушки ручной работы и многое другое. Скучать не придется и детям. Для маленьких будет подготовлено познавательное пространство, где их будут развлекать аниматоры. А женщины-предприниматели предложат детям различные активности – рисование на печенье, сенсорные игры, рисование на лице и другое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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