https://sputnik-georgia.ru/20231021/v-gruzii-rastet-kolichestvo-roditeley-odinochek--283521659.html

В Грузии растет количество родителей-одиночек

В Грузии растет количество родителей-одиночек

Статус отца-одиночки в Грузии зафиксирован у 133 мужчин 21.10.2023, Sputnik Грузия

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агентство развития гражданских сервисов

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Официальный статус родителя-одиночки в Грузии, по данным на 27 сентября 2023 года, имеют 8 070 человек, говорится в информации Агентства развития гражданских сервисов в ответ на запрос депутата.При этом по сравнению с данными за май 2023 года количество родителей одиночек выросло на 421. По данным ведомства, основная часть родителей, растящих детей в одиночестве – женщины. Статус отца-одиночки зафиксирован у 133 мужчин, один из которых приемный.Количество отцов-одиночек в период с мая по сентябрь 2023 года выросло на 40 человек, а женщин – на 381. Статус родителя-одиночки предоставляется гражданам Грузии, если в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или приемному родителю, который не находится в браке. Установление статуса бесплатно, решение принимается в течение месяца.В каждом районе Грузии, а также в крупных городах из бюджета ежегодно выделяются средства для помощи родителям-одиночкам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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