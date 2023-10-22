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Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре
Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 22.10.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, общество, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, общество, в мире

Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре

11:46 22.10.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Claire Rush

Дети наблюдают за кольцевым солнечным затмением в США.

Дети наблюдают за кольцевым солнечным затмением в США. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Claire Rush

Дети наблюдают за кольцевым солнечным затмением в США.

© AFP 2023 / Juan Barreto

Мотоциклист с собакой на спине в Колумбии.

Мотоциклист с собакой на спине в Колумбии. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Juan Barreto

Мотоциклист с собакой на спине в Колумбии.

© AP Photo / Themba Hadebe

Южноафриканец Франко Мостерт ловит мяч во время чемпионата мира по регби во Франции.

Южноафриканец Франко Мостерт ловит мяч во время чемпионата мира по регби во Франции. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Themba Hadebe

Южноафриканец Франко Мостерт ловит мяч во время чемпионата мира по регби во Франции.

© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стоит рядом с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой во время их встречи в Италии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стоит рядом с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой во время их встречи в Италии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стоит рядом с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой во время их встречи в Италии.

© AFP 2023 / Hector Retamal

Теннисист Себастьян Корда во время матча в мужском одиночном разряде на теннисном турнире Shanghai Masters в Шанхае.

Теннисист Себастьян Корда во время матча в мужском одиночном разряде на теннисном турнире Shanghai Masters в Шанхае. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Hector Retamal

Теннисист Себастьян Корда во время матча в мужском одиночном разряде на теннисном турнире Shanghai Masters в Шанхае.

© AFP 2023 / Joe Klamar

Женщина едет на велосипеде перед граффити на Дунайском канале в Вене.

Женщина едет на велосипеде перед граффити на Дунайском канале в Вене. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Joe Klamar

Женщина едет на велосипеде перед граффити на Дунайском канале в Вене.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Охранники держат кошек возле сети быстрого питания в Кесон-Сити.

Охранники держат кошек возле сети быстрого питания в Кесон-Сити. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Охранники держат кошек возле сети быстрого питания в Кесон-Сити.

© AFP 2023 / Javier Torres

Андские кондоры в Сантьяго.

Андские кондоры в Сантьяго. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Javier Torres

Андские кондоры в Сантьяго.

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