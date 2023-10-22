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Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре
Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T11:46+0400
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, общество, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, общество, в мире
Собака-байкер и шипящие коты: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Claire Rush
Дети наблюдают за кольцевым солнечным затмением в США.
Дети наблюдают за кольцевым солнечным затмением в США.
© AFP 2023 / Juan Barreto
Мотоциклист с собакой на спине в Колумбии.
Мотоциклист с собакой на спине в Колумбии.
© AP Photo / Themba Hadebe
Южноафриканец Франко Мостерт ловит мяч во время чемпионата мира по регби во Франции.
Южноафриканец Франко Мостерт ловит мяч во время чемпионата мира по регби во Франции.
© AFP 2023 / Filippo Monteforte
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стоит рядом с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой во время их встречи в Италии.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стоит рядом с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой во время их встречи в Италии.
© AFP 2023 / Hector Retamal
Теннисист Себастьян Корда во время матча в мужском одиночном разряде на теннисном турнире Shanghai Masters в Шанхае.
Теннисист Себастьян Корда во время матча в мужском одиночном разряде на теннисном турнире Shanghai Masters в Шанхае.
© AFP 2023 / Joe Klamar
Женщина едет на велосипеде перед граффити на Дунайском канале в Вене.
Женщина едет на велосипеде перед граффити на Дунайском канале в Вене.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Охранники держат кошек возле сети быстрого питания в Кесон-Сити.
Охранники держат кошек возле сети быстрого питания в Кесон-Сити.
© AFP 2023 / Javier Torres
Андские кондоры в Сантьяго.
Андские кондоры в Сантьяго.