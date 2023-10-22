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Ближний Восток воевать не хочет — а придется

Ближний Восток воевать не хочет — а придется

Американская технология разжигания военных конфликтов в своих интересах все чаще дает сбой, отмечает колумнист РИА Новости. 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T12:32+0400

2023-10-22T12:32+0400

2023-10-22T12:32+0400

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обострение ситуации на ближнем востоке

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Ближний Восток остается в фокусе внимания мира, резко задвинув на второй (если не на третий) план Украину. Тревожные и шокирующие новости из зоны палестино-израильского обострения продолжают стабильно поступать, и эксперты пытаются угадать: бахнет или все-таки пронесет на этот раз.С одной стороны, эскалация взвинчивается по всем правилам: пограничные стычки и обстрелы, жесткие заявления официальных лиц, эвакуация граждан из потенциально опасных для них стран, массовые уличные выступления, поставки вооружений, отмена авиарейсов. А с другой — сигналы от наиболее вовлеченных в процесс стран имеют явно двойственный характер, намекающий, что на самом деле никто из них в данный момент не хочет серьезно воевать. И это полностью соответствует текущим реалиям, отмечает колумнист РИА Новости \.Самое сложное положение, без сомнения, у Тель-Авива. Он вынужден заявлять свое твердое намерение провести масштабную наземную операцию в Газе, но не требуется быть специалистом в военном деле для понимания, что таковая станет для ЦАХАЛ кошмаром. Как показало 7 октября, Армия обороны Израиля в принципе находится не в лучшем состоянии, а ХАМАС, будучи на своей территории, развернет против нее ожесточенную городскую партизанскую войну, которая неизбежно повлечет колоссальные потери среди израильтян и затянется на многие месяцы.К тому же, помимо чисто военных проблем, автоматически встает вопрос устойчивости экономики, из которой вынули на военные нужды 300 тысяч человек (для девятимиллионного Израиля это куда более серьезная потеря, нежели для 146-миллионной России), а инвесторы начнут ускоренно уносить ноги. В общем, при всем превосходстве ЦАХАЛ над ХАМАС большая наземная операция в Газе грозит Израилю тяжелейшими последствиями с неясным исходом.Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке стала для Вашингтона неприятной неожиданностью, среди прочего уничтожив все их усилия последних лет по налаживанию отношений Израиля с соседями, в частности с Саудовской Аравией. Последние дни руководство арабских государств разве что ноги о Байдена и Блинкена не вытирало.И хотя за океаном, разумеется, хватает "ястребов", убежденных, что полыхание Ближнего Востока выгодно США, там не меньше и тех, кто осознает, что большая война грозит крупными неприятностями и самой Америке. Например, что ей делать, если израильская операция в Газе пойдет неудачно, — впрягаться собственными войсками? Не говоря уже о том, что никак нельзя исключать, что найдутся желающие в других регионах под шумок ближневосточного кризиса, пока гегемон сильно занят сразу по двум направлениям (израильскому и украинскому), сыграть против него. Да и в самих США палестино-израильский конфликт быстро становится еще одной точкой внутриполитического разлома, как будто старых проблем и Украины мало.У другой стороны — арабских государств — ситуация немногим проще. Все они сталкиваются в настоящий момент с целым комплексом серьезных вызовов — экономических, демографических, продовольственных и так далее. При всей их нелюбви к Израилю большая война в регионе гарантирует усугубление уже имеющихся и возникновение новых сложностей. К тому же память о неудачных прошлых войнах с еврейским государством еще свежа, и сейчас недооценивать Израиль было бы большой ошибкой.Собственно, в этом заключается стратегия всего незападного мира в текущий момент (включая Китай) в отношениях с Западом — старательно уклоняться от прямого и тем более военного столкновения в ожидании, когда упадок там возьмет свое, чтобы переустройство мира не потребовало такой колоссальной цены, как это случилось в XX веке. Россия тут, кстати, тоже не исключение: до 24 февраля 2022 года она придерживалась ровно того же подхода — просто нам Запад первым не оставил выбора, и пришлось переходить к решительным мерам.Таким образом, в ситуации, когда все участники вынуждены больше изображать непоколебимую решимость идти до конца, нежели чувствуют ее на самом деле, у ближневосточного региона есть шанс увернуться от большого пожара. Правда, на пути обнадеживающего сценария стоит серьезное препятствие: привычная мировая политическая система разрушается, хаос на планете нарастает, и многие процессы просто выходят из-под контроля — они начинают жить собственной логикой. Это касается и тщательно исполняемых сейчас ритуалов эскалации: "Войны никто не хотел, война была неизбежна".Но даже если на этот раз удастся не допустить большой ближневосточной войны, это все равно будет только ее отодвигание в будущее. В конце концов Израилю неизбежно придется столкнуться лицом к лицу с соседями по региону, причем в еще менее выгодных для него обстоятельствах, нежели нынешние. А он за последние десять дней своими действиями — от варварских бомбардировок Газы до скандальных заявлений официального Тель-Авива — очень сильно увеличил счет к себе со стороны арабского мира.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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в мире, аналитика, политика, колумнисты, израиль, хамас, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке