https://sputnik-georgia.ru/20231022/283533705.html

Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку

Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку

Наконец-то Европа превзошла Америку — Урсула фон дер Ляйен оказалась круче Байдена. 22.10.2023, Sputnik Грузия

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Подхватив его обращение к нации, глава общеевропейского правительства развила тезисы президента США. Тем более что сейчас она находится в поездке по Америке и на днях выступала в Институте Хадсона: "Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, у них одна суть. И те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион. Западную решимость каждый день испытывают на прочность те, кто ищет малейшую слабину. И любой их успех приведет к новому насилию с целью перевернуть существующий порядок", пишет колумнист РИА Новости.За несколько часов до выступления европейского лидера Байден говорил о том, что "мы не можем и не позволим террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин, одержать победу". "Я отказываюсь допускать подобное", — заявил американский президент. Но даже Байден, проводя параллели между ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине, не ставил знак равенства:"ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию — полностью разрушить ее".Утверждение, что "украинская демократия" является вызовом для России и Путин хочет ее ликвидировать, чтобы русские в своем темном царстве диктатуры не соблазнились примером свободной жизни соседей, не ново — западная пропаганда использует его с февраля прошлого года. Но, применив этот "аргумент", Байден все-таки не стал говорить о том, что Россия хочет "уничтожить украинский народ", хотя и заявил, что "цель ХАМАС — истребление еврейского народа". То есть в демонизации ХАМАС и России Штаты все-таки пока еще делают различие: условно говоря, ХАМАС у них уже "100-процентный Гитлер", а Путин — всего лишь "50-процентный". И очень характерно, что Байден говорит именно "Путин и ХАМАС", а не "Россия и ХАМАС", то есть пытается сыграть на разделении и противопоставлении России и Путина, как бы не возлагая на всю Россию ответственность за "путинские преступления". Точно так же, кстати, он пытается разделить ХАМАС и палестинцев: "ХАМАС не представляет интересы палестинского народа". То есть должно создаться впечатление, что "незаменимая нация" (Байден снова вспомнил это самоопределение Америки) собирается победить и наказать плохих и ужасных тиранов, террористов, а не народы. Такова позиция Запада?Но тут на сцену выходит Урсула и говорит о том, что Россия и ХАМАС похожи, у них общая суть. Какая? Варварская. Потому что они специально убивают и берут в заложники женщин и детей. И эту "заразу" западный мир должен остановить, иначе всем будет плохо.У России попытались увести Украину, сначала заменив власть в ней на антирусскую, а потом и начав дерусификацию населения. России предлагалось смириться сначала с потерей Крыма и Донбасса, с переделкой малороссов в антирусских, а потом бы и с тем, что Украина — анти-Россия вошла бы в НАТО. И когда Россия отказалась следовать этому сценарию, ее попытались изолировать, а после начала нами спецоперации и победить на поле боя. Если бы у нас не было ядерного оружия, нам бы уже поставили ультиматум и нас бомбили бы как Газу. Потому что мы варвары, а в обращении с ними, как показывает нынешняя ситуация в палестинском анклаве, допустимы абсолютно все методы.Конечно, на самом деле между Джо Байденом и Урсулой фон дер Ляйен нет никаких разногласий в отношении России — просто спичрайтеры президента США чуть умнее и хитрее европейских, да и игру ведет Америка, а не Европа. Урсула просто хотела поддержать мысль Байдена, но в итоге не разобралась в нюансах и чисто по-немецки не смогла остановиться. Удивляться особенно нечему, более того, расчеловечивание что русских, что палестинцев будет лишь набирать обороты.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИАПутин и ХАМАС — это враги демократии, они не представляют свои народы, с ними можно делать что угодно. Но весь мир знает, что у Путина реальная огромная поддержка в России, а поверить в то, что он боялся заразительного влияния на русских примера "украинской демократии", может только идиот или немецкий политик (например, канцлер Шольц, который говорил об этом в прошлом году). Можно осуждать методы партизанской борьбы ХАМАС (не говоря уже о прямых терактах), но невозможно отрицать, что эта партия еще в середине нулевых годов победила на выборах в Газе и пользуется безусловной поддержкой палестинского населения сектора. То есть незападный мир слышит из уст Джо и Урсулы прямую ложь — о том, что Путин и ХАМАС не имеют поддержки своих народов, ведь первый — это "тиран", а вторые — "террористы". И поэтому они являются врагами соседних демократий.Но незападный мир давно понимает, что причины палестино-израильского конфликта кроются в огромной несправедливости, проявленной к палестинцам, в отказе им права на образование независимого государства. Что касается ситуации на Украине, то незападный мир не верит байкам про агрессивную Россию, признавая, что Запад спровоцировал Москву своей неудержимой жадностью в продвижении на восток, попыткой перекроить геополитическую и цивилизационную границу русской и европейской цивилизаций.То есть уравнивание Путина и ХАМАС, России и палестинцев, которое Запад предпринимает с целью их демонизации, не работает, точнее, работает в прямо противоположном направлении. Только часть западной аудитории (причем уменьшающаяся) поверит в то, что Россия и ХАМАС — это опасная "зараза", а большая часть незападного мира будет исходить из того, что раз Запад их так очерняет, значит, они отстаивают правое дело.Вместо демонизации получится восхваление и рост поддержки. Часть исламского мира, которая все еще считала Россию чуть ли не врагом мусульман (а этот тезис активно разгонялся англосаксами еще с середины прошлого века: вначале врагом были советские "коммунисты-безбожники", а потом "империалистический крестоносец" Путин), увидев, что Запад ставит на одну доску палестинцев и русских, Путина и ХАМАС, воскликнет: так русские и Путин — это же наши братья и союзники в борьбе с западной гегемонией! Палестинское сопротивление имеет давнюю и глубокую поддержку на Глобальном Юге — и вовсе не только в мусульманских странах. Операция по уничтожению Газы увеличит как ненависть к Западу, так и симпатии к России, которую Запад сам приравнял к ХАМАС, то есть сопротивлению западной же несправедливости. А двойные стандарты Запада в отношении ситуации на Украине и в секторе Газа уже начинают сказываться на западной дипломатии: Глобальный Юг открыто говорит о том, что он не понимает, как можно в одном случае объявлять Россию агрессором, вводить против нее санкции и требовать немедленного прекращения огня, а во втором — прямо поддерживать и снабжать Израиль, запрещая даже разговоры о необходимости перемирия.При этом англосаксы еще и утверждают, что России выгодна война на Ближнем Востоке, потому что она пытается отвлечь внимание от Украины и вообще ослабить США и Запад в целом, — этот тезис активно разгоняется по всему миру. Да, России выгодна нынешняя ситуация, но совершенно в другом смысле.Нам на руку то, что сейчас говорят и делают США, потому что они фактически занимаются саморазоблачением и самодискредитацией, обнуляют собственную пропаганду (причем не только по украинской теме) и подрывают свои позиции в незападном мире. Нам выгодно, что, пытаясь демонизировать Россию и Путина, Запад, по сути, работает на рост нашей популярности и нашего влияния в мире, на консолидацию тех сил в незападном мире, которые понимают необходимость совместной работы по ускорению заката англосаксонского проекта глобального господства.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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