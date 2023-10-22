https://sputnik-georgia.ru/20231022/byvshiy-igrok-rubina-stal-chempionom-litvy-283534763.html

Бывший игрок "Рубина" стал чемпионом Литвы

Бывший игрок "Рубина" стал чемпионом Литвы

Ника Качарава играл за сборную Грузии, в которой провел 24 матча и забил три гола 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T17:36+0400

2023-10-22T17:36+0400

2023-10-22T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Клуб бывшего игрока казанского "Рубина" и сборной Грузии по футболу Ники Качарава "Паневежис" досрочно стал чемпионом Литвы. 29-летний грузинский нападающий летом перешел в "Паневежис" из кутаисского "Торпедо". Ника Качарава провел в команде три матча и забил один гол. В 34-м туре Лиги А команда грузинского нападающего сыграла в гостях вничью с занимающим третье место "Хегельманом" (0:0), тем самым став недоступной для конкурентов. Ника Качарава дебютировал в составе "Ростова >>"Паневежис" провел 32 игры, имеет в запасе два матча и набрал 81 очко. У ближайшего преследователя, клуба "Жальгирис", 71 очко в 33 матчах. Литовский "Паневежис" – десятый клуб Качарава. Он играл в таких командах, как "Рубин", "Ростов", "Анортосис", "Лех", "Торпедо" Кутаиси. Ника Качарава играл за сборную Грузии. Он провел 24 матча и забил три гола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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