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https://sputnik-georgia.ru/20231022/evrokomissiya-namerena-ostavit-potolok-tseny-na-gaz-283535680.html
Еврокомиссия намерена оставить потолок цен на газ
Еврокомиссия намерена оставить потолок цен на газ
В конце прошлого года члены ЕС согласовали механизм корректировки цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T19:31+0400
2023-10-22T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Европейском Союзе планируют сохранить потолок цен на газ из опасения их резкого роста зимой в связи с обострением на Ближнем Востоке и подрывом газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает Financial Times.По словам высокопоставленных источников в ЕС, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня, пишет газета.В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.В конце прошлого года после продолжительных переговоров члены ЕС согласовали механизм коррекции цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий.Российский газ начал дробить Европу на части &gt;&gt;Цена газа на хабе TTF в Нидерландах должна в течение трех дней превышать 180 евро за мегаватт-час (около $2 тыс. за тысячу кубометров), а также быть на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.Механизм начал действовать с 15 февраля 2023 года, однако его действие может быть прекращено в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, экономика, новости, евросоюз, еврокомиссия, financial times, газ, сжиженный газ
в мире, экономика, новости, евросоюз, еврокомиссия, financial times, газ, сжиженный газ

Еврокомиссия намерена оставить потолок цен на газ

19:31 22.10.2023 (обновлено: 20:13 22.10.2023)
© photo: Sputnik / Pavel L'vov / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
© photo: Sputnik / Pavel L'vov
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В конце прошлого года члены ЕС согласовали механизм корректировки цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Европейском Союзе планируют сохранить потолок цен на газ из опасения их резкого роста зимой в связи с обострением на Ближнем Востоке и подрывом газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает Financial Times.
По словам высокопоставленных источников в ЕС, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня, пишет газета.

"Мы не знаем, что произойдет в этом году. В Израиле сложная ситуация, и мы не знаем, как это отразится на поставках энергоносителей с Ближнего Востока", – отмечают они.

В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.
В конце прошлого года после продолжительных переговоров члены ЕС согласовали механизм коррекции цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий.
Российский газ начал дробить Европу на части >>
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах должна в течение трех дней превышать 180 евро за мегаватт-час (около $2 тыс. за тысячу кубометров), а также быть на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.
Механизм начал действовать с 15 февраля 2023 года, однако его действие может быть прекращено в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.
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