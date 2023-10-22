https://sputnik-georgia.ru/20231022/evrokomissiya-namerena-ostavit-potolok-tseny-na-gaz-283535680.html

Еврокомиссия намерена оставить потолок цен на газ

Еврокомиссия намерена оставить потолок цен на газ

В конце прошлого года члены ЕС согласовали механизм корректировки цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T19:31+0400

2023-10-22T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Европейском Союзе планируют сохранить потолок цен на газ из опасения их резкого роста зимой в связи с обострением на Ближнем Востоке и подрывом газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает Financial Times.По словам высокопоставленных источников в ЕС, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня, пишет газета.В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.В конце прошлого года после продолжительных переговоров члены ЕС согласовали механизм коррекции цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий.Российский газ начал дробить Европу на части >>Цена газа на хабе TTF в Нидерландах должна в течение трех дней превышать 180 евро за мегаватт-час (около $2 тыс. за тысячу кубометров), а также быть на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.Механизм начал действовать с 15 февраля 2023 года, однако его действие может быть прекращено в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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