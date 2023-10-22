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Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом еще восьми сотен детей
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом еще восьми сотен детей
Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T18:28+0400
2023-10-22T18:28+0400
2023-10-22T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Очередное массовое 68-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси – крестниками Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II стали еще 883 ребенка. На сегодняшний день у Патриарха 46 604 крестника. Детям традиционно передают свидетельства о крещении и крестики. Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, крещение
грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, крещение
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом еще восьми сотен детей
18:28 22.10.2023 (обновлено: 19:13 22.10.2023)
Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Очередное массовое 68-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси – крестниками Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II стали еще 883 ребенка.
На сегодняшний день у Патриарха 46 604 крестника. Детям традиционно передают свидетельства о крещении и крестики.
Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.