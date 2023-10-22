https://sputnik-georgia.ru/20231022/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-stal-krestnym-ottsom-esche-vosmi-soten-detey-283535165.html

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом еще восьми сотен детей

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом еще восьми сотен детей

Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T18:28+0400

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грузия

общество

новости

католикос-патриарх всея грузии илия ii

крещение

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Очередное массовое 68-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси – крестниками Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II стали еще 883 ребенка. На сегодняшний день у Патриарха 46 604 крестника. Детям традиционно передают свидетельства о крещении и крестики. Илиа II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, крещение