https://sputnik-georgia.ru/20231022/lyubimoe-blyudo-v-stolitse-gruzii-otmetili-den-khinkali--video-283532274.html

Любимое блюдо: в столице Грузии отметили День хинкали – видео

Любимое блюдо: в столице Грузии отметили День хинкали – видео

В эти выходные в Грузии отмечают "день рождения" хинкали. Смотрите в видео Sputnik вкусные кадры визитной карточки грузинской кухни 22.10.2023, Sputnik Грузия

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Хинкали занимает одно из первых мест среди самых любимых блюд грузинской кухни. Однако не все умеют готовить хинкали в домашних условиях, а у кого-то просто нет времени. Разные производители этого блюда решили устроить в Тбилиси праздник – День хинкали, который прошел в торговом комплексе "Базар на Орбелиани". На мероприятии можно было не только продегустировать хинкали с разной начинкой, но и принять участие в различных конкурсах и викторинах. Гости праздника могли попытаться сделать хинкали своими руками.

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