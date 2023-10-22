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Любимое блюдо: в столице Грузии отметили День хинкали – видео
Любимое блюдо: в столице Грузии отметили День хинкали – видео
В эти выходные в Грузии отмечают "день рождения" хинкали. Смотрите в видео Sputnik вкусные кадры визитной карточки грузинской кухни 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T15:41+0400
2023-10-22T15:41+0400
2023-10-22T16:01+0400
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Хинкали занимает одно из первых мест среди самых любимых блюд грузинской кухни. Однако не все умеют готовить хинкали в домашних условиях, а у кого-то просто нет времени. Разные производители этого блюда решили устроить в Тбилиси праздник – День хинкали, который прошел в торговом комплексе "Базар на Орбелиани". На мероприятии можно было не только продегустировать хинкали с разной начинкой, но и принять участие в различных конкурсах и викторинах. Гости праздника могли попытаться сделать хинкали своими руками.
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мультимедиа, грузия, кулинария, хинкали, видео-новости из грузии, видео, видео
мультимедиа, грузия, кулинария, хинкали, видео-новости из грузии, видео, видео
Любимое блюдо: в столице Грузии отметили День хинкали – видео
15:41 22.10.2023 (обновлено: 16:01 22.10.2023)
В эти выходные в Грузии отмечают "день рождения" хинкали. Смотрите в видео Sputnik вкусные кадры визитной карточки грузинской кухни
Хинкали занимает одно из первых мест среди самых любимых блюд грузинской кухни. Однако не все умеют готовить хинкали в домашних условиях, а у кого-то просто нет времени.
Разные производители этого блюда решили устроить в Тбилиси праздник – День хинкали, который прошел в торговом комплексе "Базар на Орбелиани".
На мероприятии можно было не только продегустировать хинкали с разной начинкой, но и принять участие в различных конкурсах и викторинах. Гости праздника могли попытаться сделать хинкали своими руками.