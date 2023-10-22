https://sputnik-georgia.ru/20231022/putin-po-nemetski-predupredil-germaniyu-283531527.html

Путин по-немецки предупредил Германию

Путин по-немецки предупредил Германию

Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам, заявил президент России 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T13:56+0400

2023-10-22T13:56+0400

2023-10-22T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм. Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга. "И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат", – добавил президент. Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, герхард шредер, германия, обострение ситуации вокруг украины