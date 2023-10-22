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Путин по-немецки предупредил Германию
Путин по-немецки предупредил Германию
Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам, заявил президент России 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T13:56+0400
2023-10-22T13:56+0400
2023-10-22T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм. Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга. "И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат", – добавил президент. Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, герхард шредер, германия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, россия, политика, владимир путин, герхард шредер, германия, обострение ситуации вокруг украины
Путин по-немецки предупредил Германию
Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам, заявил президент России
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм.
Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.
"Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", повторив фразу о Шрёдере и Роте по-немецки.
"И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат", – добавил президент.
Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.