https://sputnik-georgia.ru/20231022/sem-tysyach-semey-ostanutsya-bez-gaza-v-tbilisi-283514726.html

Семь тысяч семей останутся без газа в Тбилиси

Семь тысяч семей останутся без газа в Тбилиси

Подача газа прекратится 22 октября с 23:00, а восстановление начнется 23 октября с 10:00 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T09:54+0400

2023-10-22T09:54+0400

2023-10-22T09:54+0400

новости

тбилиси

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273985141_0:63:3078:1794_1920x0_80_0_0_a53d2144e618866f629fb6766db86c10.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители спального района Тбилиси Вазисубани останутся без подачи газа 22 октября с 23:00 из-за ремонтных работ в сквере, сообщает Первый канал.Подача газа будет приостановлена в некоторых жилых домах I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани, а также на улицах Шалва Мшвелидзе, Теопане Давитая, Ачабети, Хелованта, горе Элия, Киси, Ачабети и других. Восстановление подачи газа начнется в понедельник, 23 октября, в 10:00 и завершится к 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, тбилиси, общество