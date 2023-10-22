https://sputnik-georgia.ru/20231022/sem-tysyach-semey-ostanutsya-bez-gaza-v-tbilisi-283514726.html
Семь тысяч семей останутся без газа в Тбилиси
Семь тысяч семей останутся без газа в Тбилиси
Подача газа прекратится 22 октября с 23:00, а восстановление начнется 23 октября с 10:00 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T09:54+0400
2023-10-22T09:54+0400
2023-10-22T09:54+0400
новости
тбилиси
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273985141_0:63:3078:1794_1920x0_80_0_0_a53d2144e618866f629fb6766db86c10.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители спального района Тбилиси Вазисубани останутся без подачи газа 22 октября с 23:00 из-за ремонтных работ в сквере, сообщает Первый канал.Подача газа будет приостановлена в некоторых жилых домах I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани, а также на улицах Шалва Мшвелидзе, Теопане Давитая, Ачабети, Хелованта, горе Элия, Киси, Ачабети и других. Восстановление подачи газа начнется в понедельник, 23 октября, в 10:00 и завершится к 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273985141_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_7a1084a75ca479f0b9d10acd17a2b21b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, тбилиси, общество
новости, тбилиси, общество
Семь тысяч семей останутся без газа в Тбилиси
Подача газа прекратится 22 октября с 23:00, а восстановление начнется 23 октября с 10:00
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители спального района Тбилиси Вазисубани останутся без подачи газа 22 октября с 23:00 из-за ремонтных работ в сквере, сообщает Первый канал.
Подача газа будет приостановлена в некоторых жилых домах I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани, а также на улицах Шалва Мшвелидзе, Теопане Давитая, Ачабети, Хелованта, горе Элия, Киси, Ачабети и других.
Восстановление подачи газа начнется в понедельник, 23 октября, в 10:00 и завершится к 21:00.