Жители Каспи отметили День города
20:19 22.10.2023 (обновлено: 21:31 22.10.2023)
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители и гости Каспи отметили День города "Каспоба 2023" (60 в км от Тбилиси, регион Шида Картли) массовыми мероприятиями, сообщает пресс-служба мэрии района.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых. Гости праздника могли посетить выставку продукции местных предпринимателей, купить изделия ручной работы каспских умельцев.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
В праздничном концерте приняли участие местные ансамбли и эстрадные исполнители. Вечером перед зрителями выступит группа LOUD speakers.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
Собравшихся с праздником поздравили митрополит Горийский и Атенский, преподобный Андриа, губернатор Шида Картли Михаил Шакулашвили и мэр муниципалитета Каспи Вахтанг Майсурадзе.
Мероприятие завершится праздничным фейерверком.