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https://sputnik-georgia.ru/20231022/zhiteli-kaspi-otmetili-den-goroda-283543251.html
Жители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города
В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых 22.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители и гости Каспи отметили День города "Каспоба 2023" (60 в км от Тбилиси, регион Шида Картли) массовыми мероприятиями, сообщает пресс-служба мэрии района. В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых. Гости праздника могли посетить выставку продукции местных предпринимателей, купить изделия ручной работы каспских умельцев. В праздничном концерте приняли участие местные ансамбли и эстрадные исполнители. Вечером перед зрителями выступит группа LOUD speakers. Собравшихся с праздником поздравили митрополит Горийский и Атенский, преподобный Андриа, губернатор Шида Картли Михаил Шакулашвили и мэр муниципалитета Каспи Вахтанг Майсурадзе. Мероприятие завершится праздничным фейерверком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, шида картли
грузия, новости, общество, шида картли

Жители Каспи отметили День города

20:19 22.10.2023 (обновлено: 21:31 22.10.2023)
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
© Kaspi Municipality City Hall
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В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители и гости Каспи отметили День города "Каспоба 2023" (60 в км от Тбилиси, регион Шида Картли) массовыми мероприятиями, сообщает пресс-служба мэрии района.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых. Гости праздника могли посетить выставку продукции местных предпринимателей, купить изделия ручной работы каспских умельцев.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
В праздничном концерте приняли участие местные ансамбли и эстрадные исполнители. Вечером перед зрителями выступит группа LOUD speakers.
© Kaspi Municipality City HallЖители Каспи отметили День города
Жители Каспи отметили День города - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
Жители Каспи отметили День города
© Kaspi Municipality City Hall
Собравшихся с праздником поздравили митрополит Горийский и Атенский, преподобный Андриа, губернатор Шида Картли Михаил Шакулашвили и мэр муниципалитета Каспи Вахтанг Майсурадзе.
Мероприятие завершится праздничным фейерверком.
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