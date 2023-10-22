https://sputnik-georgia.ru/20231022/zhiteli-kaspi-otmetili-den-goroda-283543251.html

Жители Каспи отметили День города

Жители Каспи отметили День города

В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых 22.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Жители и гости Каспи отметили День города "Каспоба 2023" (60 в км от Тбилиси, регион Шида Картли) массовыми мероприятиями, сообщает пресс-служба мэрии района. В рамках празднования в сквере имени Георгия Саакадзе развернули площадки для детей и взрослых. Гости праздника могли посетить выставку продукции местных предпринимателей, купить изделия ручной работы каспских умельцев. В праздничном концерте приняли участие местные ансамбли и эстрадные исполнители. Вечером перед зрителями выступит группа LOUD speakers. Собравшихся с праздником поздравили митрополит Горийский и Атенский, преподобный Андриа, губернатор Шида Картли Михаил Шакулашвили и мэр муниципалитета Каспи Вахтанг Майсурадзе. Мероприятие завершится праздничным фейерверком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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