https://sputnik-georgia.ru/20231023/283547011.html

Сколько осталось до краха советской Америке

Сколько осталось до краха советской Америке

Если вы плохо работаете, а другие хорошо, то это, скорее всего, результат социальной несправедливости: то есть все дело в том, что вы родились не там и не... 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T09:41+0400

2023-10-23T09:41+0400

2023-10-23T09:41+0400

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Ах, извините, это вопрос расовой несправедливости — поскольку речь о США. Но какая разница: социальная, расовая… Главное — несправедливость надо устранять и от человека с врожденными привилегиями требовать больше, чем от врожденно пострадавшего, а вознаграждать такого за труд меньше. И эта типично раннесоветская идея на полную катушку осуществляется всеми мыслимыми звеньями администрации Байдена. А значит, страну ждет деградация и развал, пишет автор РИА Новости.Речь об оценках и выводах публикации на сайте консервативного фонда "Наследие" насчет разрушительного действия на страну любимого детища партии демократов — идеологии под названием DEI, то есть "Разнообразие, равенство и инклюзивность". Последнее слово понимается как необходимость включать — в кадровый состав прежде всего — всех и всяких, независимо от их способностей. И особенно их включать, если способности не очень. Это и есть равенство. Такой принцип должен работать везде и для всех, желательно и в неправительственных структурах.Например, если речь о суде, то в Калифорнии сейчас обсуждается закон, по которому судьи должны учитывать расу обвиняемого при вынесении приговора. Белый получит срок больше. Что-то знакомое: в раннем СССР от юстиции требовалось учитывать происхождение человека при все том же вынесении приговора. Происхождение имелось в виду классовое — но повторим: какая разница? Человек будет отвечать за преступление жестче, если родился не в той семье. Но при продвижении человека по служебной лестнице — тут мы снова возвращаемся в США — мало того что двигать наверх надо небелых, и гомосексуальных, и уж точно трансгендеров. Еще надо отдавать преимущество тем, кто ведет на рабочем месте нудную и всепроникающую пропаганду той самой идеи равенства по принципу "вам противно, но надо слушать". Собрания и семинары по индоктринации равенства неизбежны сегодня в Госдепартаменте, вооруженных структурах и вообще везде, не говоря об университетах. На этих сборищах (и даже на улице) нельзя оспаривать святую истину: что США есть несправедливое государство, а источник зла — все и всякие белые, с их длинным списком "врожденных преимуществ". Надо все это слушать и кивать как минимум.Материал фонда интересен простыми и понятными определениями насчет того, почему такая любовь к справедливости — это плохо. А именно, тут подмена: вместо того, чтобы у всех людей были равные возможности добиться чего-то в жизни, им скармливают идею о равенстве в вознаграждении. И значит, тем и другим стремиться никуда не надо, стараться тоже. Ты либо получишь то же, что и другие, как ни старайся, либо тебе дадут то же, что и другим, но в порядке компенсации за убогость.Но, не дожидаясь деградации, в таких обществах происходят прочие неприятности. Например, рас ведь много — не только черная и белая. И сейчас в США очень актуально нарастающее раздражение выходцев из Азии или латиноамериканцев: а мы почему не получаем преимуществ — и какими они должны быть в процентах к льготам черных? И спору такому не будет конца.Кстати, и сословий (или классов) тоже всегда больше двух. И борьба за справедливость ведет к социальной неприязни: сколько еще вот этим, угнетенным, будут предоставлять преимущества, почему им все должно доставаться легче, чем нам? В СССР эта классовая борьба ведь точно была, хотя официально об этом было лучше не говорить.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

в мире, аналитика, колумнисты, сша, калифорния, азия, госдепартамент сша