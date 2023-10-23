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https://sputnik-georgia.ru/20231023/dlya-zhenschin-predprinimateley-v-tbilisi-organizovali-vystavku-prodazhu---foto-283580051.html
Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото
Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото
В столице Грузии прошла первая выставка продукции, созданной женщинами. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило мероприятие. 23.10.2023, Sputnik Грузия
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Выставка-продажа товаров, изготовленных женщинами, проходила в самом большом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, выставка-продажа, экспо-джорджия, женщины, бизнес, малый бизнес, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, выставка-продажа, экспо-джорджия, женщины, бизнес, малый бизнес, фото

Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото

18:42 23.10.2023 (обновлено: 18:46 23.10.2023)
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В столице Грузии прошла первая выставка продукции, созданной женщинами. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило мероприятие.
Выставка-продажа товаров, изготовленных женщинами, проходила в самом большом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси прошла первая выставка продукции, изготовленной женщинами.

В Тбилиси прошла первая выставка продукции, изготовленной женщинами. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси прошла первая выставка продукции, изготовленной женщинами.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди товаров было множество различных украшений.

Среди товаров было множество различных украшений. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди товаров было множество различных украшений.

© photo: Sputnik / Stringer

А также продукты питания и другие товары.

А также продукты питания и другие товары. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

А также продукты питания и другие товары.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из изделий женщины делали своими руками.

Многие из изделий женщины делали своими руками. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из изделий женщины делали своими руками.

© photo: Sputnik / Stringer

Были представлены образцы и грузинской косметики.

Были представлены образцы и грузинской косметики. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Были представлены образцы и грузинской косметики.

© photo: Sputnik / Stringer

Также на выставке можно было увидеть разную продукцию по уходу за собой.

Также на выставке можно было увидеть разную продукцию по уходу за собой. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также на выставке можно было увидеть разную продукцию по уходу за собой.

© photo: Sputnik / Stringer

Были тут и образцы дизайнерской одежды. Все можно было приобрести.

Были тут и образцы дизайнерской одежды. Все можно было приобрести. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Были тут и образцы дизайнерской одежды. Все можно было приобрести.

© photo: Sputnik / Stringer

Какая же выставка без грузинского вина? Тут оно было представлены на нескольких стендах.

Какая же выставка без грузинского вина? Тут оно было представлены на нескольких стендах. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Какая же выставка без грузинского вина? Тут оно было представлены на нескольких стендах.

© photo: Sputnik / Stringer

В основном на выставке было множество различных украшений.

В основном на выставке было множество различных украшений. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В основном на выставке было множество различных украшений.

© photo: Sputnik / Stringer

Все украшения, которые были представлены на выставке, их авторы делали своими руками.

Все украшения, которые были представлены на выставке, их авторы делали своими руками. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все украшения, которые были представлены на выставке, их авторы делали своими руками.

© photo: Sputnik / Stringer

Фантазия авторов изделий ручной работы, казалось, не знает предела.

Фантазия авторов изделий ручной работы, казалось, не знает предела. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фантазия авторов изделий ручной работы, казалось, не знает предела.

© photo: Sputnik / Stringer

Посетители обходили все стенды, для проведения выставки был выбран самый большой крытый павильон выставочного центра.

Посетители обходили все стенды, для проведения выставки был выбран самый большой крытый павильон выставочного центра. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Посетители обходили все стенды, для проведения выставки был выбран самый большой крытый павильон выставочного центра.

© photo: Sputnik / Stringer

Такая выставка привлекла внимание общества, и остается надеяться, что традиция ее проведения будет продолжена.

Такая выставка привлекла внимание общества, и остается надеяться, что традиция ее проведения будет продолжена. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Такая выставка привлекла внимание общества, и остается надеяться, что традиция ее проведения будет продолжена.

© photo: Sputnik / Stringer

Для семейный пар и тех ,кто пришел с детьми, на выставке были организованы различные мероприятия.

Для семейный пар и тех ,кто пришел с детьми, на выставке были организованы различные мероприятия. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Для семейный пар и тех ,кто пришел с детьми, на выставке были организованы различные мероприятия.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках выставки прошла рабочая конференция для участников мероприятия и его гостей.

Также в рамках выставки прошла рабочая конференция для участников мероприятия и его гостей. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также в рамках выставки прошла рабочая конференция для участников мероприятия и его гостей.

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