https://sputnik-georgia.ru/20231023/dlya-zhenschin-predprinimateley-v-tbilisi-organizovali-vystavku-prodazhu---foto-283580051.html
Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото
Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото
В столице Грузии прошла первая выставка продукции, созданной женщинами. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило мероприятие. 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T18:42+0400
2023-10-23T18:42+0400
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Выставка-продажа товаров, изготовленных женщинами, проходила в самом большом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, выставка-продажа, экспо-джорджия, женщины, бизнес, малый бизнес, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, выставка, выставка-продажа, экспо-джорджия, женщины, бизнес, малый бизнес, фото
Для женщин-предпринимателей в Тбилиси организовали выставку-продажу – фото
18:42 23.10.2023 (обновлено: 18:46 23.10.2023)
В столице Грузии прошла первая выставка продукции, созданной женщинами. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило мероприятие.
Выставка-продажа товаров, изготовленных женщинами, проходила в самом большом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
© photo: Sputnik / Stringer
В Тбилиси прошла первая выставка продукции, изготовленной женщинами.
В Тбилиси прошла первая выставка продукции, изготовленной женщинами.
© photo: Sputnik / Stringer
Среди товаров было множество различных украшений.
Среди товаров было множество различных украшений.
© photo: Sputnik / Stringer
А также продукты питания и другие товары.
А также продукты питания и другие товары.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие из изделий женщины делали своими руками.
Многие из изделий женщины делали своими руками.
© photo: Sputnik / Stringer
Были представлены образцы и грузинской косметики.
Были представлены образцы и грузинской косметики.
© photo: Sputnik / Stringer
Также на выставке можно было увидеть разную продукцию по уходу за собой.
Также на выставке можно было увидеть разную продукцию по уходу за собой.
© photo: Sputnik / Stringer
Были тут и образцы дизайнерской одежды. Все можно было приобрести.
Были тут и образцы дизайнерской одежды. Все можно было приобрести.
© photo: Sputnik / Stringer
Какая же выставка без грузинского вина? Тут оно было представлены на нескольких стендах.
Какая же выставка без грузинского вина? Тут оно было представлены на нескольких стендах.
© photo: Sputnik / Stringer
В основном на выставке было множество различных украшений.
В основном на выставке было множество различных украшений.
© photo: Sputnik / Stringer
Все украшения, которые были представлены на выставке, их авторы делали своими руками.
Все украшения, которые были представлены на выставке, их авторы делали своими руками.
© photo: Sputnik / Stringer
Фантазия авторов изделий ручной работы, казалось, не знает предела.
Фантазия авторов изделий ручной работы, казалось, не знает предела.
© photo: Sputnik / Stringer
Посетители обходили все стенды, для проведения выставки был выбран самый большой крытый павильон выставочного центра.
Посетители обходили все стенды, для проведения выставки был выбран самый большой крытый павильон выставочного центра.
© photo: Sputnik / Stringer
Такая выставка привлекла внимание общества, и остается надеяться, что традиция ее проведения будет продолжена.
Такая выставка привлекла внимание общества, и остается надеяться, что традиция ее проведения будет продолжена.
© photo: Sputnik / Stringer
Для семейный пар и тех ,кто пришел с детьми, на выставке были организованы различные мероприятия.
Для семейный пар и тех ,кто пришел с детьми, на выставке были организованы различные мероприятия.
© photo: Sputnik / Stringer
Также в рамках выставки прошла рабочая конференция для участников мероприятия и его гостей.
Также в рамках выставки прошла рабочая конференция для участников мероприятия и его гостей.