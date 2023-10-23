https://sputnik-georgia.ru/20231023/ekonomist-koltashov-kak-rossiya-i-kitay-menyayut-mirovuyu-ekonomiku-283554102.html

Экономист Колташов: как Россия и Китай меняют мировую экономику?

Экономист Колташов: как Россия и Китай меняют мировую экономику?

Британия и США делают все, чтобы между государствами Евразии не развивались горизонтальные экономические связи и удобные транспортные коридоры. Смотрите в... 23.10.2023, Sputnik Грузия

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Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" изложил директор Института нового общества Василий Колташов. Как проекты России и Китая разрушают американскую гегемонию? Чем важен российско-китайский контракт о поставках зерна? Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на мировую экономику? Обо всем этом смотрите в видео.

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2023

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