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Экономист Колташов: как Россия и Китай меняют мировую экономику?
Экономист Колташов: как Россия и Китай меняют мировую экономику?
Британия и США делают все, чтобы между государствами Евразии не развивались горизонтальные экономические связи и удобные транспортные коридоры. Смотрите в... 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T12:19+0400
2023-10-23T12:19+0400
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Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" изложил директор Института нового общества Василий Колташов. Как проекты России и Китая разрушают американскую гегемонию? Чем важен российско-китайский контракт о поставках зерна? Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на мировую экономику? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, россия, китай, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, россия, китай, экспертное мнение, видео
Экономист Колташов: как Россия и Китай меняют мировую экономику?
12:19 23.10.2023 (обновлено: 12:28 23.10.2023)
Британия и США делают все, чтобы между государствами Евразии не развивались горизонтальные экономические связи и удобные транспортные коридоры. Смотрите в видео мнение эксперта по этому вопросу
Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" изложил директор Института нового общества Василий Колташов. Как проекты России и Китая разрушают американскую гегемонию? Чем важен российско-китайский контракт о поставках зерна? Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на мировую экономику? Обо всем этом смотрите в видео.