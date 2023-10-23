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https://sputnik-georgia.ru/20231023/ekspert-ob-azerbaydzhanskoy-lunnoy-missii-novaya-kosmicheskaya-gonka-283553627.html
Эксперт об азербайджанской лунной миссии: новая космическая гонка
Эксперт об азербайджанской лунной миссии: новая космическая гонка
Нельзя делать паузы в вопросах освоения космоса, иначе можно быстро "потерять форму". Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал инженер... 23.10.2023, Sputnik Грузия
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Эксперт уточнил, что во всем мире произошла смена поколения инженеров, и это стало причиной возникновения сложностей в реализации своих лунных программ разными странами. Даже несмотря на накопленный десятилетиями опыт. Также обсудили присоединение Азербайджана к проекту российско-китайской лунной станции и политизацию темы космоса.
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видео, мультимедиа, россия, азербайджан, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, россия, азербайджан, экспертное мнение, видео

Эксперт об азербайджанской лунной миссии: новая космическая гонка

12:01 23.10.2023
© video: Sputnik
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Нельзя делать паузы в вопросах освоения космоса, иначе можно быстро "потерять форму". Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал инженер, писатель и специалист в космической отрасли Дмитрий Конаныхин.
Эксперт уточнил, что во всем мире произошла смена поколения инженеров, и это стало причиной возникновения сложностей в реализации своих лунных программ разными странами. Даже несмотря на накопленный десятилетиями опыт. Также обсудили присоединение Азербайджана к проекту российско-китайской лунной станции и политизацию темы космоса.
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