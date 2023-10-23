https://sputnik-georgia.ru/20231023/gruzinskiy-golos-v-germanii-lizi-gozalishvili-uspeshno-proshla-tur-ringa-283558151.html

Грузинский голос в Германии: Лизи Гозалишвили успешно прошла тур "ринга"

Грузинский голос в Германии: Лизи Гозалишвили успешно прошла тур "ринга"

На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузинская певица Лизи Гозалишвили успешно прошла второй этап конкурса The Voice of Germany, тем самым продолжив участие в проекте. Во втором этапе "ринг" музыкального конкурса "Голос" участники одной команды поют дуэтом, демонстрируя свой вокальный талант. На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц. Как написала грузинка в соцсети, у их ментора, немецко-итальянского артиста Джованни Зарелла, по правилам была возможность выбрать одного из двух конкурсантов, дать возможность перейти на следующий этап обеим либо никому. Лизи Гозалишвили на данный момент живет в Германии и учится в Университете Бонна на факультете технологии. Грузинский слушатель узнал о Лизи благодаря ее авторским песням, также ранее она принимала участие в грузинском музыкальном проекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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