https://sputnik-georgia.ru/20231023/gruzinskiy-golos-v-germanii-lizi-gozalishvili-uspeshno-proshla-tur-ringa-283558151.html
Грузинский голос в Германии: Лизи Гозалишвили успешно прошла тур "ринга"
Грузинский голос в Германии: Лизи Гозалишвили успешно прошла тур "ринга"
На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T15:05+0400
2023-10-23T15:05+0400
2023-10-23T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузинская певица Лизи Гозалишвили успешно прошла второй этап конкурса The Voice of Germany, тем самым продолжив участие в проекте. Во втором этапе "ринг" музыкального конкурса "Голос" участники одной команды поют дуэтом, демонстрируя свой вокальный талант. На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц. Как написала грузинка в соцсети, у их ментора, немецко-итальянского артиста Джованни Зарелла, по правилам была возможность выбрать одного из двух конкурсантов, дать возможность перейти на следующий этап обеим либо никому. Лизи Гозалишвили на данный момент живет в Германии и учится в Университете Бонна на факультете технологии. Грузинский слушатель узнал о Лизи благодаря ее авторским песням, также ранее она принимала участие в грузинском музыкальном проекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, германия, шоу "голос"
культура, грузия, новости, германия, шоу "голос"
Грузинский голос в Германии: Лизи Гозалишвили успешно прошла тур "ринга"
На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузинская певица Лизи Гозалишвили успешно прошла второй этап конкурса The Voice of Germany, тем самым продолжив участие в проекте.
Во втором этапе "ринг" музыкального конкурса "Голос" участники одной команды поют дуэтом, демонстрируя свой вокальный талант.
На "ринге" Лизи предстала с участницей Николь Шольц. Как написала грузинка в соцсети, у их ментора, немецко-итальянского артиста Джованни Зарелла, по правилам была возможность выбрать одного из двух конкурсантов, дать возможность перейти на следующий этап обеим либо никому.
"В "Голосе" количество мест и время ограничено. Из вас пройдет дальше одна. Та, которая является настоящим бойцом, чтобы подстроиться под любую ситуацию и быть готовой выступить против любого участника. В этом случае для меня это Лизи", – сказал Зарелла.
Лизи Гозалишвили на данный момент живет в Германии и учится в Университете Бонна на факультете технологии. Грузинский слушатель узнал о Лизи благодаря ее авторским песням, также ранее она принимала участие в грузинском музыкальном проекте.