https://sputnik-georgia.ru/20231023/kanatnaya-doroga-k-cherepashemu-ozeru-vremenno-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov--283578132.html
Канатная дорога к Черепашьему озеру временно не сможет обслуживать пассажиров
Канатная дорога к Черепашьему озеру временно не сможет обслуживать пассажиров
График работы канатной дороги изменен из-за запланированных ремонтных работ 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T17:25+0400
2023-10-23T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером в Тбилиси, во вторник, 24 октября, откроется на шесть часов позже – в 16:00 по тбилисскому времени, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Канатная дорога обычно открывается в 10:00, однако время изменится из-за плановых профилактических работ. Тбилисская транспортная компания приносит извинения за дискомфорт. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории – спортивные площадки, кафе и рестораны. По дороге на Черепашье озеро находится Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, тбилиси, черепашье озеро
Канатная дорога к Черепашьему озеру временно не сможет обслуживать пассажиров
17:25 23.10.2023 (обновлено: 19:48 23.10.2023)
График работы канатной дороги изменен из-за запланированных ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером в Тбилиси, во вторник, 24 октября, откроется на шесть часов позже – в 16:00 по тбилисскому времени, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Канатная дорога обычно открывается в 10:00, однако время изменится из-за плановых профилактических работ. Тбилисская транспортная компания приносит извинения за дискомфорт.
Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории – спортивные площадки, кафе и рестораны.
По дороге на Черепашье озеро находится Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.