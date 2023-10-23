https://sputnik-georgia.ru/20231023/mer-tbilisi-obeschaet-zavershit-remont-prospekta-tsereteli-v-yanvare-283577765.html
Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе
Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе
Уже через несколько месяцев один из главных проспектов столицы будет полностью доступен для граждан 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T17:03+0400
2023-10-23T17:03+0400
2023-10-23T17:03+0400
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новости
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каха каладзе
ираклий бенделиани
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает завершить ремонтные работы проспекта Церетели в обещанные сроки, то есть в январе, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Каладзе вместе со стоим заместителем Ираклием Бенделиани и главой городской службы развития инфраструктуры Георгием Абутидзе в понедельник ознакомился с восстановительными работами проспекта Церетели. По словам мэра, на одной стороне дороги уже заменены подземные коммуникации и проведены нижние слои асфальта. Что касается моста Дидубе, то в конце октября работы будут полностью завершены. Параллельно на проспекте Церетели приводят в порядок тротуары, начаты работы по озеленению. На данном этапе рабочие переносят воздушные кабели под землю, также проводится новая сеть внешнего освещения. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались в мае этого года. Ранее в мэрии Тбилиси заявили, что одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе
Уже через несколько месяцев один из главных проспектов столицы будет полностью доступен для граждан
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает завершить ремонтные работы проспекта Церетели в обещанные сроки, то есть в январе, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Каладзе вместе со стоим заместителем Ираклием Бенделиани и главой городской службы развития инфраструктуры Георгием Абутидзе в понедельник ознакомился с восстановительными работами проспекта Церетели. По словам мэра, на одной стороне дороги уже заменены подземные коммуникации и проведены нижние слои асфальта.
"Работы идут днем и ночью и завершатся в обещанные сроки. Одна сторона, которая была закрыта, уже открыта, коммуникации полностью заменены, нижние слои асфальта приведены в порядок, и передвижение возможно. Мы перекрыли вторую часть дороги, где проходят те же работы, однако здесь нужно сделать гораздо меньше работ, поскольку основная сеть была на противоположной стороне", – заявил Каладзе.
Что касается моста Дидубе, то в конце октября работы будут полностью завершены. Параллельно на проспекте Церетели приводят в порядок тротуары, начаты работы по озеленению.
На данном этапе рабочие переносят воздушные кабели под землю, также проводится новая сеть внешнего освещения.
Ремонтные работы на проспекте Церетели начались в мае этого года. Ранее в мэрии Тбилиси заявили, что одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.