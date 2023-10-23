https://sputnik-georgia.ru/20231023/mer-tbilisi-obeschaet-zavershit-remont-prospekta-tsereteli-v-yanvare-283577765.html

Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе

Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе

Уже через несколько месяцев один из главных проспектов столицы будет полностью доступен для граждан 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T17:03+0400

2023-10-23T17:03+0400

2023-10-23T17:03+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает завершить ремонтные работы проспекта Церетели в обещанные сроки, то есть в январе, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Каладзе вместе со стоим заместителем Ираклием Бенделиани и главой городской службы развития инфраструктуры Георгием Абутидзе в понедельник ознакомился с восстановительными работами проспекта Церетели. По словам мэра, на одной стороне дороги уже заменены подземные коммуникации и проведены нижние слои асфальта. Что касается моста Дидубе, то в конце октября работы будут полностью завершены. Параллельно на проспекте Церетели приводят в порядок тротуары, начаты работы по озеленению. На данном этапе рабочие переносят воздушные кабели под землю, также проводится новая сеть внешнего освещения. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались в мае этого года. Ранее в мэрии Тбилиси заявили, что одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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