https://sputnik-georgia.ru/20231023/pyat-medaley-bortsy-veterany-iz-gruzii-uspeshno-vystupili-na-chempionate-mira-v-gretsii-283554748.html
Пять медалей! Борцы-ветераны из Грузии успешно выступили на чемпионате мира в Греции
Пять медалей! Борцы-ветераны из Грузии успешно выступили на чемпионате мира в Греции
Грузинские спортсмены отличились на международных соревнованиях 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одну бронзовую на чемпионате мира среди ветеранов в Греции, сообщает федерация борьбы. Чемпионат мира 2023 среди ветеранов (51-55 лет) по вольной и греко-римской борьбе прошел с 17 по 22 октября 2023 в Лутраки (Греция). В греко-римской борьбе Зураб Цикаридзе (100 кг) завоевал золотую медаль, Малхаз Гоголадзе (62 кг) – серебряную, а Заза Шавадзе (130 кг) – бронзовую медаль. В вольной борьбе Темур Гелиташвили (88 кг) завоевал золото. Легендарному грузинскому борцу Луке Куртанидзе (100 кг) не хватило одного матча до завоевания четвертого титула чемпиона мира среди ветеранов, и на этот раз он завоевал серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, греция, борьба
Пять медалей! Борцы-ветераны из Грузии успешно выступили на чемпионате мира в Греции
13:17 23.10.2023 (обновлено: 13:33 23.10.2023)
Грузинские спортсмены отличились на международных соревнованиях
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одну бронзовую на чемпионате мира среди ветеранов в Греции, сообщает федерация борьбы.
Чемпионат мира 2023 среди ветеранов (51-55 лет) по вольной и греко-римской борьбе прошел с 17 по 22 октября 2023 в Лутраки (Греция).
В греко-римской борьбе Зураб Цикаридзе (100 кг) завоевал золотую медаль, Малхаз Гоголадзе (62 кг) – серебряную, а Заза Шавадзе (130 кг) – бронзовую медаль.
В вольной борьбе Темур Гелиташвили (88 кг) завоевал золото. Легендарному грузинскому борцу Луке Куртанидзе (100 кг) не хватило одного матча до завоевания четвертого титула чемпиона мира среди ветеранов, и на этот раз он завоевал серебряную медаль.