https://sputnik-georgia.ru/20231023/pyat-medaley-bortsy-veterany-iz-gruzii-uspeshno-vystupili-na-chempionate-mira-v-gretsii-283554748.html

Пять медалей! Борцы-ветераны из Грузии успешно выступили на чемпионате мира в Греции

Пять медалей! Борцы-ветераны из Грузии успешно выступили на чемпионате мира в Греции

Грузинские спортсмены отличились на международных соревнованиях 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T13:17+0400

2023-10-23T13:17+0400

2023-10-23T13:33+0400

спорт

грузия

новости

греция

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/19/251559954_55:486:2832:2048_1920x0_80_0_0_2dd80c7870c091f22a0cbf894dbca41d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одну бронзовую на чемпионате мира среди ветеранов в Греции, сообщает федерация борьбы. Чемпионат мира 2023 среди ветеранов (51-55 лет) по вольной и греко-римской борьбе прошел с 17 по 22 октября 2023 в Лутраки (Греция). В греко-римской борьбе Зураб Цикаридзе (100 кг) завоевал золотую медаль, Малхаз Гоголадзе (62 кг) – серебряную, а Заза Шавадзе (130 кг) – бронзовую медаль. В вольной борьбе Темур Гелиташвили (88 кг) завоевал золото. Легендарному грузинскому борцу Луке Куртанидзе (100 кг) не хватило одного матча до завоевания четвертого титула чемпиона мира среди ветеранов, и на этот раз он завоевал серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, греция, борьба