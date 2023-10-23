https://sputnik-georgia.ru/20231023/rynochnaya-stoimost-igrokov-sbornoy-gruzii-ustanovila-novyy-rekord-283547604.html

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд

Список самых дорогих футболистов возглавляет вингер итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 154 миллионов евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Общая стоимость игроков команды в декабре 2022 года была 114,75 млн евро. Пятерка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит так: Общая стоимость игроков молодежной сборной Грузии (U21) увеличилась до 6,2 миллиона евро. Здесь список самых дорогих игроков возглавляет Лука Гагнидзе из московского "Динамо" – 2 млн евро. "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, футбол, сборная грузии по футболу