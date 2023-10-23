https://sputnik-georgia.ru/20231023/rynochnaya-stoimost-igrokov-sbornoy-gruzii-ustanovila-novyy-rekord-283547604.html
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд
Список самых дорогих футболистов возглавляет вингер итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T10:02+0400
2023-10-23T10:02+0400
2023-10-23T10:02+0400
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хвича кварацхелия
георгий микаутадзе
зурико давиташвили
футбол
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 154 миллионов евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Общая стоимость игроков команды в декабре 2022 года была 114,75 млн евро. Пятерка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит так: Общая стоимость игроков молодежной сборной Грузии (U21) увеличилась до 6,2 миллиона евро. Здесь список самых дорогих игроков возглавляет Лука Гагнидзе из московского "Динамо" – 2 млн евро. "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, футбол, сборная грузии по футболу
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии установила новый рекорд
Список самых дорогих футболистов возглавляет вингер итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 154 миллионов евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt.
Общая стоимость игроков команды в декабре 2022 года была 114,75 млн евро.
Список самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt возглавляет вингер итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия. За его покупку будущий клуб должен выложить не менее 85 млн евро.
Пятерка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит так:
Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 85 млн евро;
Георгий Мамардашвили, "Валенсия" – 30 млн евро;
Георгий Микаутадзе, "Аякс" – 10 млн евро;
Зурико Давиташвили, "Бордо" – 3 млн евро;
Саба Сазонов, "Торино" – 3 млн евро.
Общая стоимость игроков молодежной сборной Грузии (U21) увеличилась до 6,2 миллиона евро. Здесь список самых дорогих игроков возглавляет Лука Гагнидзе из московского "Динамо" – 2 млн евро.
"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.