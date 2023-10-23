https://sputnik-georgia.ru/20231023/sbornaya-gruzii-po-mini-futbolu-edet-na-chempionat-mira-v-oae-283550651.html

Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ

Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ

Команда из Грузии попала в одну из самых сложных групп 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузия по мини-футболу 24 октября отправится в Объединенные Арабские Эмираты (Рас-эль-Хайм), где с 25 октября по 5 ноября пройдет чемпионат мира, сообщает Федерация футбола Грузии. Всего в турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии попала в одну из самых сложных групп B, где ей предстоит сыграть с Мексикой, Гватемалой и Ирландией. Соперник сборной Грузии – Мексика – действующий чемпион и финалист трех предыдущих турниров (2015, 2017, 2019). Расписание встреч сборной Грузии на чемпионате: В заявку сборной Грузии по мини-футболу попали 15 игроков. Сборная Грузии по мини-футболу прошла подготовительный этап в Азербайджане и приняла участие в турнире, где сыграла четыре матча, одержав одну победу и проиграв три последующие встречи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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