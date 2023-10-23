https://sputnik-georgia.ru/20231023/sbornaya-gruzii-po-mini-futbolu-edet-na-chempionat-mira-v-oae-283550651.html
Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ
Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ
Команда из Грузии попала в одну из самых сложных групп 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T11:11+0400
2023-10-23T11:11+0400
2023-10-23T11:11+0400
спорт
грузия
новости
футбол
сборная грузии по футболу
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23096/99/230969935_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_658f1c128e1e72498661718cbc2a62e0.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузия по мини-футболу 24 октября отправится в Объединенные Арабские Эмираты (Рас-эль-Хайм), где с 25 октября по 5 ноября пройдет чемпионат мира, сообщает Федерация футбола Грузии. Всего в турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии попала в одну из самых сложных групп B, где ей предстоит сыграть с Мексикой, Гватемалой и Ирландией. Соперник сборной Грузии – Мексика – действующий чемпион и финалист трех предыдущих турниров (2015, 2017, 2019). Расписание встреч сборной Грузии на чемпионате: В заявку сборной Грузии по мини-футболу попали 15 игроков. Сборная Грузии по мини-футболу прошла подготовительный этап в Азербайджане и приняла участие в турнире, где сыграла четыре матча, одержав одну победу и проиграв три последующие встречи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
оаэ
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23096/99/230969935_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2aab9abb2f66427119d2952cf3d02b53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, оаэ
спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, оаэ
Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ
Команда из Грузии попала в одну из самых сложных групп
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сборная Грузия по мини-футболу 24 октября отправится в Объединенные Арабские Эмираты (Рас-эль-Хайм), где с 25 октября по 5 ноября пройдет чемпионат мира, сообщает Федерация футбола Грузии.
Всего в турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии попала в одну из самых сложных групп B, где ей предстоит сыграть с Мексикой, Гватемалой и Ирландией.
Соперник сборной Грузии – Мексика – действующий чемпион и финалист трех предыдущих турниров (2015, 2017, 2019).
Расписание встреч сборной Грузии на чемпионате:
26 октября
Гватемала - Грузия
28 октября
Мексика - Грузия
30 октября
Грузия - Ирландия.
В заявку сборной Грузии по мини-футболу попали 15 игроков.
Сборная Грузии по мини-футболу прошла подготовительный этап в Азербайджане и приняла участие в турнире, где сыграла четыре матча, одержав одну победу и проиграв три последующие встречи.