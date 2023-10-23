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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, временами ожидается облачная погода, временами ясная и солнечная. В понедельник, 23 октября, в столице синоптики прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 20 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:08. Во вторник, 24 октября, в Тбилиси ожидается облачная и пасмурная погода, однако временами погода может проясниться. Восход солнца будет в 07:22. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:06. В среду, 25 октября, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами солнечная погода. Восход солнца будет в 07:23. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:05. В четверг, 26 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 11 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 22 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:03. В пятницу, 27 октября, в Тбилиси в основном будет частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 13 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:02. В субботу, 28 октября, в столице сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:01. В воскресенье, 29 октября, в столице Грузии сохранится облачная погода. Восход солнца будет в 07:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 17:59.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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