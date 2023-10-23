https://sputnik-georgia.ru/20231023/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-indiey-dostigla-rekordnykh-pokazateley-283552594.html

Торговля между Россией и Индией достигла рекордных показателей

Торговля между Россией и Индией достигла рекордных показателей

Объем торговли достиг максимальных за все время 43,8 миллиарда 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Товарооборот между Россией и Индией за восемь 2023 года вырос до 43,8 миллиарда долларов — это больше, чем за весь прошлый год, следует из расчетов РИА Новости на основе данных индийского министерства торговли и промышленности.Так, за это время Индия приобрела российских товаров на 41,2 миллиарда долларов (годом ранее показатель составлял 17,1 миллиарда). Поставки же индийской продукции в Россию увеличились в полтора раза — до 2,6 миллиарда долларов.В результате объем торговли достиг максимальных за все время 43,8 миллиарда, что в 2,3 раза больше, чем в январе-августе прошлого года, и на 20 процентов — чем за весь 2022-й.Лидером по товарообороту с Индией в январе-августе оставались США, но здесь объем снизился на 10 процентов — до 80,8 миллиарда долларов. На втором месте расположился Китай (минус восемь процентов; 75,3 миллиарда долларов), на третьем — ОАЭ (минус девять процентов; 51,2 миллиарда долларов). Замыкает пятерку крупнейших торговых партнеров Саудовская Аравия (минус 13 процентов, 27,1 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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