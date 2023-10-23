https://sputnik-georgia.ru/20231023/tragediya-v-gorakh-gruzii-pokazala-vazhnost-usileniya-borby-s-izmeneniem-klimata--ministr-283578282.html

Трагедия в горах Грузии показала важность усиления борьбы с изменением климата – министр

Трагедия в горах Грузии показала важность усиления борьбы с изменением климата – министр

Грузия взяла ответственность включиться в совместное решение борьбы с изменением климата и превратить экономику страны в низкоуглеродную, заявил министр 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T17:47+0400

2023-10-23T17:47+0400

2023-10-23T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Трагедия, произошедшая в горах Грузии, а также стихийные бедствия, обрушившиеся практически на весь мир, показали, что необходимо усилить борьбу с изменением климата, заявил министр защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия на 37-м заседании совета Зеленого климатического фонда (GCF). Окруженный хвойными лесами высокогорный курорт Шови 3 августа всего за несколько минут превратился в месиво из грязи с обломками деревьев, автомобилей и коттеджей. По словам специалистов, одной из причин разрушительного селевого потока, жертвами которого стали более 30 человек, стало климатическое изменение и его следствие – таяние ледников. По словам министра, важно сделать более эффективные и быстрые шаги для того, чтобы справиться с вызовами, вызванными климатическими изменениями. Он выразил надежду, что решения, принятые в Тбилиси, для развитых стран будут еще одним шагом вперед в плане глобальной проблемы – изменения климата. Министр отметил, что Грузия взяла ответственность включиться в совместное решение борьбы с изменением климата и превратить экономику страны в низкоуглеродную. Министр также обострил внимание на возможности будущего сотрудничества Грузии с Климатическим зеленым фондом по таким направлениям, как: внедрение практик и технологий в сельском хозяйстве, являющихся климатически разумными, содействие развитию зеленой энергетики, создание систем мобильности и устойчивого транспорта, восстановление ветрозащитных линий, формирование систем устойчивого управления пастбищ и так далее. В Грузии и в целом в регионе Восточной Европы заседание совета Климатического зеленого фонда проходит впервые. Зеленый Климатический Фонд создан Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата для поддержки усилий развивающихся стран по решению проблемы изменения климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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