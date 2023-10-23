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В Грузии пройдет турнир по скачкам с препятствиями

В Грузии пройдет турнир по скачкам с препятствиями

Мероприятие состоится на ипподроме около озера Лиси 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Турнир Осеннего Кубка по преодолению препятствий пройдет 28-29 октября на ипподроме близ озера Лиси в Тбилиси, сообщают организаторы мероприятия. Посещение мероприятия свободное. Начало в 14:00. Турнир пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи. История верховой езды в Грузии Коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен. У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии – проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников. По традиции в "Доги" участвовало нечетное количество лошадей – от 5 до 35. При том о лошадях особенно заботились, гриву заплетали в косы и украшали цветными нитями. Но седло было лишь у одной – той, которую благословляли на имя усопшего. Победители скачек получали награду в виде оружия, скота, одежды и так далее. Сегодня "Доги" проводится во время местных праздников в высокогорных районах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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