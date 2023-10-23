https://sputnik-georgia.ru/20231023/vzryv-v-tbilisskoy-mnogoetazhke--est-postradavshie-283581293.html

Взрыв в тбилисской многоэтажке – есть пострадавшие

Взрыв в тбилисской многоэтажке – есть пострадавшие

Пострадавшие были доставлены в клинику, но о тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T19:10+0400

2023-10-23T19:10+0400

2023-10-23T19:10+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569495_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_31859650752521acda7dd105b30f8b19.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в первом микрорайоне Вазисубани – спального района Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". Пострадавшие были доставлены в клинику. О тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается. По информации СМИ, пожар, вызванный взрывом, уже потушен. По одной из версий, в квартире на втором этаже взорвался газовый водонагреватель.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар