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Взрыв в тбилисской многоэтажке – есть пострадавшие
Взрыв в тбилисской многоэтажке – есть пострадавшие
Пострадавшие были доставлены в клинику, но о тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T19:10+0400
2023-10-23T19:10+0400
2023-10-23T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в первом микрорайоне Вазисубани – спального района Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". Пострадавшие были доставлены в клинику. О тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается. По информации СМИ, пожар, вызванный взрывом, уже потушен. По одной из версий, в квартире на втором этаже взорвался газовый водонагреватель.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
Взрыв в тбилисской многоэтажке – есть пострадавшие
Пострадавшие были доставлены в клинику, но о тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в первом микрорайоне Вазисубани – спального района Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Пострадавшие были доставлены в клинику. О тяжести полученных ими травм и состоянии пациентов не сообщается.
По информации СМИ, пожар, вызванный взрывом, уже потушен. По одной из версий, в квартире на втором этаже взорвался газовый водонагреватель.