https://sputnik-georgia.ru/20231026/dzyudoist-sbornoy-gruzii-zarabotal-bronzu-na-turnire-v-abu-dabi-283696808.html

Дзюдоист сборной Грузии заработал бронзу на турнире в Абу-Даби

Дзюдоист сборной Грузии заработал бронзу на турнире в Абу-Даби

Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон 26.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Джабниашвили, выступающий в весовой категории 90 кг, завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби, сообщает Федерация дзюдо Грузии. В столице Объединенных Арабских Эмиратов с 24 по 26 октября проходит турнир Большого шлема по дзюдо, 454 дзюдоиста из 77 стран выступят в Абу-Даби в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг у женщин. Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон и победить эстонского дзюдоиста Клена-Кристофера Кальюлайда. Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире в Абу-Даби >>Накануне первое золото сборной Грузии принес Важа Маргвелашвили. В прошлом году сборная Грузии завоевала четыре медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Чемпионами турнира стали Георгий Сардалашвили (60 кг) и Бека Гвиниашвили (90 кг), Софио Сомхишвили (+78 кг) завоевала серебряную медаль, а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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