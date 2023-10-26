https://sputnik-georgia.ru/20231026/dzyudoist-sbornoy-gruzii-zarabotal-bronzu-na-turnire-v-abu-dabi-283696808.html
Дзюдоист сборной Грузии заработал бронзу на турнире в Абу-Даби
Дзюдоист сборной Грузии заработал бронзу на турнире в Абу-Даби
Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон 26.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-26T21:48+0400
2023-10-26T21:48+0400
2023-10-26T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Джабниашвили, выступающий в весовой категории 90 кг, завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби, сообщает Федерация дзюдо Грузии. В столице Объединенных Арабских Эмиратов с 24 по 26 октября проходит турнир Большого шлема по дзюдо, 454 дзюдоиста из 77 стран выступят в Абу-Даби в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг у женщин. Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон и победить эстонского дзюдоиста Клена-Кристофера Кальюлайда. Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире в Абу-Даби >>Накануне первое золото сборной Грузии принес Важа Маргвелашвили. В прошлом году сборная Грузии завоевала четыре медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Чемпионами турнира стали Георгий Сардалашвили (60 кг) и Бека Гвиниашвили (90 кг), Софио Сомхишвили (+78 кг) завоевала серебряную медаль, а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, гран-при по дзюдо
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, гран-при по дзюдо
Дзюдоист сборной Грузии заработал бронзу на турнире в Абу-Даби
21:48 26.10.2023 (обновлено: 21:52 26.10.2023)
Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Джабниашвили, выступающий в весовой категории 90 кг, завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов с 24 по 26 октября проходит турнир Большого шлема по дзюдо, 454 дзюдоиста из 77 стран выступят в Абу-Даби в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.
Джабниашвили во встрече за третье место понадобилась минута, чтобы заработать иппон и победить эстонского дзюдоиста Клена-Кристофера Кальюлайда.
Накануне первое золото сборной Грузии принес Важа Маргвелашвили.
В прошлом году сборная Грузии завоевала четыре медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Чемпионами турнира стали Георгий Сардалашвили (60 кг) и Бека Гвиниашвили (90 кг), Софио Сомхишвили (+78 кг) завоевала серебряную медаль, а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала бронзу.