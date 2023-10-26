https://sputnik-georgia.ru/20231026/lavrov-rossiya-ne-zakhlopnet-dver-pered-zapadom-283697459.html
Лавров: Россия не захлопнет дверь перед Западом
Лавров: Россия не захлопнет дверь перед Западом
Российский министр назвал условия, при которых РФ будет общаться с западными государствами 26.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-26T22:36+0400
2023-10-26T22:36+0400
2023-10-26T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Россия не будет захлопывать дверь перед странами Запада, которые решат вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные и конфронтационные схемы, навязанные американцами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Россия ничего не может поделать, если на Западе считают своим интересом финансирование вооружений для киевского режима, из-за чего государства несут колоссальные экономические потери.Он обратил внимание, что сотрудничество на континенте существует в виде разных форматов и объединений: ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН и другие. По словам Лаврова, между всеми этими структурами установлены контакты, в том числе в виде подписанных меморандумов на уровне исполнительных секретарей.Также он назвал условия, при которых возможна нормализация отношений с РФ.Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли >>"Мы исходим из того, что, когда наши западные коллеги, соседи по этому континенту, решат все-таки вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные, конфронтационные схемы, которые американцы навязывают и еще несколько агрессивных соседей ваших и наших, откажутся от подчиненности Вашингтону, будут ощущать себя самостоятельными государствами, будут думать о своих национальных интересах, мы не будем захлопывать перед ними дверь", – уточнил глава российского МИД.Лавров добавил, что в таком случае условия, на которых будет происходить общение, определит взаимная выгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сергей лавров, мид россии, сша, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, сергей лавров, мид россии, сша, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: Россия не захлопнет дверь перед Западом
22:36 26.10.2023 (обновлено: 23:08 26.10.2023)
Российский министр назвал условия, при которых РФ будет общаться с западными государствами
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Россия не будет захлопывать дверь перед странами Запада, которые решат вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные и конфронтационные схемы, навязанные американцами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия ничего не может поделать, если на Западе считают своим интересом финансирование вооружений для киевского режима, из-за чего государства несут колоссальные экономические потери.
"Подвергаясь деиндустриализации и запуская США в абсолютные лидеры, теряя больше всех от войны на Украине, которую они развязали. Если они считают для себя это главным, то мы тут ничего поделать не можем. Но это не значит, что все остальные должны дожидаться, когда у них (стран Запада – Sputnik) возобладает разум. Именно поэтому мы продвигаем евразийское сотрудничество давно", – сказал журналистам Лавров.
Он обратил внимание, что сотрудничество на континенте существует в виде разных форматов и объединений: ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН и другие. По словам Лаврова, между всеми этими структурами установлены контакты, в том числе в виде подписанных меморандумов на уровне исполнительных секретарей.
Также он назвал условия, при которых возможна нормализация отношений с РФ.
"Мы исходим из того, что, когда наши западные коллеги, соседи по этому континенту, решат все-таки вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные, конфронтационные схемы, которые американцы навязывают и еще несколько агрессивных соседей ваших и наших, откажутся от подчиненности Вашингтону, будут ощущать себя самостоятельными государствами, будут думать о своих национальных интересах, мы не будем захлопывать перед ними дверь", – уточнил глава российского МИД.
Лавров добавил, что в таком случае условия, на которых будет происходить общение, определит взаимная выгода.