https://sputnik-georgia.ru/20231026/lavrov-rossiya-ne-zakhlopnet-dver-pered-zapadom-283697459.html

Лавров: Россия не захлопнет дверь перед Западом

Лавров: Россия не захлопнет дверь перед Западом

Российский министр назвал условия, при которых РФ будет общаться с западными государствами 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T22:36+0400

2023-10-26T22:36+0400

2023-10-26T23:08+0400

россия

в мире

новости

сергей лавров

мид россии

сша

евросоюз

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281521686_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_0576b033d2aa265580300688269cb28a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Россия не будет захлопывать дверь перед странами Запада, которые решат вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные и конфронтационные схемы, навязанные американцами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Россия ничего не может поделать, если на Западе считают своим интересом финансирование вооружений для киевского режима, из-за чего государства несут колоссальные экономические потери.Он обратил внимание, что сотрудничество на континенте существует в виде разных форматов и объединений: ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН и другие. По словам Лаврова, между всеми этими структурами установлены контакты, в том числе в виде подписанных меморандумов на уровне исполнительных секретарей.Также он назвал условия, при которых возможна нормализация отношений с РФ.Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли >>"Мы исходим из того, что, когда наши западные коллеги, соседи по этому континенту, решат все-таки вернуться к здравому смыслу, престанут играть в идеологизированные, конфронтационные схемы, которые американцы навязывают и еще несколько агрессивных соседей ваших и наших, откажутся от подчиненности Вашингтону, будут ощущать себя самостоятельными государствами, будут думать о своих национальных интересах, мы не будем захлопывать перед ними дверь", – уточнил глава российского МИД.Лавров добавил, что в таком случае условия, на которых будет происходить общение, определит взаимная выгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, сергей лавров, мид россии, сша, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины