https://sputnik-georgia.ru/20231026/oni-namnogo-khuzhe-chem-mechta--v-partii-gakhariya-raskritikovali-deystviya-oppozitsionerov--283692315.html

Они намного хуже, чем "Мечта" – в партии Гахария раскритиковали действия оппозиционеров

Они намного хуже, чем "Мечта" – в партии Гахария раскритиковали действия оппозиционеров

Оппозиционный депутат осудил действия своих коллег 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T18:22+0400

2023-10-26T18:22+0400

2023-10-27T10:10+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

георгий гахария

хатуна самнидзе

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

республиканская партия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283702953_0:113:1115:741_1920x0_80_0_0_86ece209d236735dde29e6e0f91d0c95.png

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционеры, которые убеждали зарубежных партнеров не предоставлять стране статус кандидата в ЕС, заботятся лишь о своих узкопартийных интересах, они намного хуже, чем правящая партия "Грузинская мечта", заявил депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Михаил Даушвили. Депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе ранее заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Самнидзе, получение статуса очень важно, и неважно, кто сейчас находится у власти. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Еврокомиссии предстоит оценить выполнение Грузией 12 рекомендаций, предоставленных ей в июне 2022 года. Президент Грузии, экс-премьер и экс-омбудсмен создают партию к выборам – Кобахидзе>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, георгий гахария, хатуна самнидзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, республиканская партия, грузия - евросоюз, евросоюз