https://sputnik-georgia.ru/20231026/posol-es-v-gruzii-podtverdil-pozitsiyu-vlasti--lider-pravyaschey-partii-pro-zakone-o-veschanii-283697250.html
Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании"
Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании"
Заявление посла облило представителей оппозиции "холодной водой", заявил лидер правящей партии 26.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-26T22:14+0400
2023-10-26T22:14+0400
2023-10-26T22:55+0400
политика
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еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что поправки в закон "О вещании" были директивой ЕС, а не инициативой правящей партии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии утвердил на прошлой неделе поправки в закон "О вещании", предполагающие обжалование использования языка ненависти в Национальной комиссии по коммуникациям. Оппозиция утверждает, что поправки дадут возможность закрывать телеканалы и это выгодно партии "Грузинская мечта". Павел Герчинский отметил, что в Грузии произошло много позитивных событий. Среди них посол ЕС в Грузи назвал работу над законом "О вещании". Что подразумевает закон Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащей подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Обжаловать решение СМИ можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После, уже по вопросу нарушения запрета на язык ненависти, можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям. Комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций в зависимости от тяжести нарушения. При этом комиссию не будут касаться нарушения, связанные с профессиональными стандартами и нормами этики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании"
22:14 26.10.2023 (обновлено: 22:55 26.10.2023)
Заявление посла облило представителей оппозиции "холодной водой", заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что поправки в закон "О вещании" были директивой ЕС, а не инициативой правящей партии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии утвердил на прошлой неделе поправки в закон "О вещании", предполагающие обжалование использования языка ненависти в Национальной комиссии по коммуникациям. Оппозиция утверждает, что поправки дадут возможность закрывать телеканалы и это выгодно партии "Грузинская мечта".
"Мы уже несколько месяцев заявляем, что принятие этого закона было требованием Евросоюза. Мы также провели тесные консультации со структурами Евросоюза, структурами Еврокомиссии, чтобы согласовать с ними каждую деталь законопроекта. На этом фоне оппозиция еще умудрялась спекулировать, и теперь это заявление посла облило их холодной водой", – сказал Кобахидзе.
Павел Герчинский отметил, что в Грузии произошло много позитивных событий. Среди них посол ЕС в Грузи назвал работу над законом "О вещании".
Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащей подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует.
При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания.
Согласно утвержденным парламентом правилам, после долгих обсуждений, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения, который будет рассматривать жалобы на нарушение СМИ запретов.
Обжаловать решение СМИ можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий.
После, уже по вопросу нарушения запрета на язык ненависти, можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям. Комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций в зависимости от тяжести нарушения.
При этом комиссию не будут касаться нарушения, связанные с профессиональными стандартами и нормами этики.