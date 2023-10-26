https://sputnik-georgia.ru/20231026/posol-es-v-gruzii-podtverdil-pozitsiyu-vlasti--lider-pravyaschey-partii-pro-zakone-o-veschanii-283697250.html

Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании"

Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании"

Заявление посла облило представителей оппозиции "холодной водой", заявил лидер правящей партии 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T22:14+0400

2023-10-26T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что поправки в закон "О вещании" были директивой ЕС, а не инициативой правящей партии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии утвердил на прошлой неделе поправки в закон "О вещании", предполагающие обжалование использования языка ненависти в Национальной комиссии по коммуникациям. Оппозиция утверждает, что поправки дадут возможность закрывать телеканалы и это выгодно партии "Грузинская мечта". Павел Герчинский отметил, что в Грузии произошло много позитивных событий. Среди них посол ЕС в Грузи назвал работу над законом "О вещании". Что подразумевает закон Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащей подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Обжаловать решение СМИ можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После, уже по вопросу нарушения запрета на язык ненависти, можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям. Комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций в зависимости от тяжести нарушения. При этом комиссию не будут касаться нарушения, связанные с профессиональными стандартами и нормами этики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия