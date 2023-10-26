https://sputnik-georgia.ru/20231026/rol-gruzii-v-tranzite-energonositeley-vozrastaet--glava-komissii-po-energetike-283698315.html

Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике

Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике

В Грузии разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T23:31+0400

2023-10-26T23:31+0400

2023-10-26T23:55+0400

экономика

грузия

новости

давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Реализация крупных энергетических проектов в Грузии увеличивают роль страны в вопросах энергетической безопасности и транзита энергоносителей, заявил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания в эфире Первого канала. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. По информации Нармания, технико-экономическое исследование проекта находится в разработке. Кроме того, глава Комиссии заявил и о мерах содействия энергетической отрасли. В Грузии разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. На первом этапе новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Как отметил Нармания, энергетическая безопасность, транзит энергоносителей являются одними из ключевых и важных вопросов инициативы "Шелковый путь". "Инвестиции в энергетический сектор, привлечение больше инвесторов, создание источника местной генерации сделают нашу страну более безопасной и менее зависимой от других. Наоборот, зависимость других от нас возрастает, поскольку мы важная, безопасная и транзитная страна. Таким образом это принесет дополнительные доходы нашей стране", – сказал он. Кроме того, по его словам, "Форум Шелкового пути" является очень важной площадкой для привлечения новых инвесторов. Нармания не исключил, что на смену существующим инвесторам ГЭС в Грузии придут другие, отметив, что главным является то, что государство будет более активно представлено в долевом участии. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, энергетика грузии