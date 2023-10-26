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Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку
Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку
На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов – с 25 до 30% 26.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-26T21:24+0400
2023-10-26T21:24+0400
2023-10-26T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Центральный банк Турции на заседании в четверг повысил учетную ставку с 30 до 35%, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.Турецкая национальная валюта ранее в октябре обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов – с 25 до 30%.Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку – до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, в мире, турция, инфляция
новости, экономика, в мире, турция, инфляция
Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку
На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов – с 25 до 30%
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik.
Центральный банк Турции на заседании в четверг повысил учетную ставку с 30 до 35%, сообщило РИА Новости
со ссылкой на заявление регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции провел октябрьское заседание, принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов – до 35%", – говорится в сообщении.
Турецкая национальная валюта ранее в октябре обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.
На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов – с 25 до 30%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку – до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.