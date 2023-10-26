https://sputnik-georgia.ru/20231026/uchastnikov-iz-gruzii-priglashayut-na-vsemirnyy-festival-molodezhi-283695319.html

Участников из Грузии приглашают на Всемирный фестиваль молодежи

Участников из Грузии приглашают на Всемирный фестиваль молодежи

Для участия во Всемирном Фестивале Молодежи заявлены 180 стран, принято более 160 тысяч заявок 26.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жителей Грузии приглашают стать частью самого масштабного международного молодежного события в России – Всемирного фестиваля молодежи, об этом в интервью Sputnik Грузия сообщил председатель Национального подготовительного комитета Всемирного Фестиваля Молодежи в Грузии Александр Беженцев. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. Дата выбрана не просто так, в этом году десятая годовщина Олимпийских игр, поэтому одна из главных площадок фестиваля – Олимпийский парк. Фестиваль призван объединить прогрессивную молодежь планеты, которой небезразлично наше будущее. С этой целью планируется провести ряд научно-образовательных мероприятий в формате дискуссий, чтобы обсудить с участниками ключевые проблемы развития молодежи в контексте перехода в более справедливый, демократический, многополярный миропорядок. На данный момент уже заявлено 180 стран и принято более 160 тысяч заявок. Всего в фестивале примут участие около 20 тысяч человек от 18 до 35 лет – 10 тысяч из России и еще 10 тысяч участников из разных стран, в том числе из Грузии. Также впервые принять участие могут подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Беженцев отметил, что любой человек сможет найти для себя то, что ему нравится. Там будут различные спортивные мероприятия, культурная программа, дискуссионные площадки. Что касается Грузии, то в этом году квота определена – принять участие смогут примерно 40 человек. Однако Беженцев добавил, что в случае необходимости количество мест может быть увеличено. Также участники грузинской делегации фестиваля 2017 года при желании смогут отправиться на мероприятие снова. От Грузии уже поступило множество заявок в Национальный подготовительный комитет Всемирного фестиваля молодежи, который работает уже около месяца. Регистрация будет проходить до 1 декабря. Отправить заявку для участия необходимо на сайте.Все затраты, связанные с участием в Фестивале, берут на себя организаторы.Для дополнительных вопросов можно обратиться к организаторам по почте festival.gruzia@yandex.ru.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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