https://sputnik-georgia.ru/20231027/283699672.html

Эрдоган намерен повести за собой исламский мир

Эрдоган намерен повести за собой исламский мир

У настоящих государств-цивилизаций, тем более у наследников Римской империи (а Турция, как и Россия, тоже в своем роде наследник Византии) есть настоящее... 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T09:41+0400

2023-10-27T09:41+0400

2023-10-27T09:41+0400

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Кто может остановить Израиль? Все смотрят на Штаты — считается, что только они могут это сделать. Хотя бы потому, что, лишившись выданного ими карт-бланша, Израиль будет вынужден вести себя осторожней и прекратит эскалацию, перестанет бомбить Газу и готовиться к войне с ливанской "Хезболлой". Однако, как пишет колумнист РИА Новости, есть еще одна страна, чье влияние на происходящее не стоит недооценивать, хотя бы потому, что всего сто лет назад палестинско-израильские земли входили в ее состав, а сама она была халифатом, то есть высшей формой государственного образования для всех мусульман. Речь идет о Турции, наследнице Османского халифата и Оттоманской империи. Ее позиция сейчас становится чрезвычайно показательной.На следующий день после разговора Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным о ситуации на Ближнем Востоке, в ходе которого было подчеркнуто, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности, турецкий президент сделал несколько важных заявлений. Он не просто критиковал Израиль за бомбежки Газы — он обращался к Западу в целом:Мы просим не трогать детей в мире, где родители обнимают мертвые тела своих детей и на этих телах пишут имена, чтобы не потерять их. Эй, Израиль, даже если тебя поддержит Америка, хоть весь Запад! Америка тоже окажется среди проигравших, потому что не хочет справедливого разрешения происходящего. Самое важное — это создание справедливого мира. Пришло время говорить о низких существах, которые отвернулись от ежедневно подло убиваемых сотен детей и женщин. Закрывать глаза на тела детей — это наследие, которое Запад получил от своей собственной истории".Неудивительно, что мусульманин Эрдоган критикует Запад за поддержку Израиля и игнорирование бомбежек Газы, но важно, что лидер страны, входящей в НАТО, предупреждает Израиль, что он проиграет, несмотря на то, что за ним стоит весь Запад. Эрдоган обличает западное равнодушие к убийству палестинцев, объясняя его историей Запада, то есть колониализмом и идеей собственного превосходства. Он называет атаки Израиля на Газу "признаком склонности к убийствам и психического расстройства как у тех, кто их осуществляет, так и у тех, кто их поддерживает", то есть называет Запад "убийцей2. Но ведь это то же самое, что говорит и Владимир Путин, когда описывает политику Запада как сочетание лжи и колониальных замашек, в основе которых лежат претензии на мировое господство.Позиции России и Турции в отношении палестинского вопроса были близки и раньше, но сейчас их сближает не только общая оценка происходящего, но и отношение к Западу. Да, Эрдоган не собирается выходить из НАТО или рвать с США, но его отношение и с Европой, и с Америкой последовательно ухудшаются все годы его правления. Даже украинский конфликт не помог их улучшению, и хотя Эрдоган осудил Россию, в целом он занял позицию над схваткой и отказался присоединяться к западным санкциям, развивая отношения с Москвой в самых разных сферах.Конечно, у Турции и России разные роли в борьбе за новый миропорядок, никто не отменял и соперничества между нами в различных регионах, однако на фоне растущего глобального противостояния Запада и остального мира Турция вынуждена будет определяться со своим местом в строю. Эрдоган — мастер грамотного балансирования между основными центрами силы, благодаря в том числе и этому он сумел существенно нарастить влияние своей страны в мире и укрепить ее суверенитет. Но теперь Турция снова становится самостоятельным центром, который должен определиться, с кем ему по пути: с Западом или Востоком, с атлантистами или Евразией? Это не означает, что Турция должна стать частью Запада или примкнуть к России и Китаю, — она этого и не хочет, потому что претендует на большее. Но в критические моменты, такие как сейчас, когда происходит резкое размежевание, Турция должна занимать однозначную позицию — и, судя по заявлениям Эрдогана, она это и делает.Потому что главная амбиция Турции — это не пантюркизм, а паносманизм, то есть имперское наследие тех нескольких веков, когда султан-халиф правил арабским миром. Из османского наследия прямо вытекают и претензии на лидерство в исламском мире в целом, а это уже ставка высшего разряда. Почти двухмиллиардная мусульманская умма разделена на много десятков стран, и на роль ее вождя претендуют и Саудовская Аравия, и Иран. Но Турция — наследница последнего халифата, то есть последнего успешного проекта исламского единства. За те сто лет, что мусульмане лишились даже остатков своего единства, своей империи, они стали марионетками и жертвами экспериментов Запада, который всегда играл на раскол и арабского мира, и исламского.Конечно, арабы пытались и пытаются объединиться и стать более самостоятельными, но временные успехи сменяются провалами и смутами. Турция имеет большое влияние в арабском мире и в ходе "арабской весны" в начале прошлого десятилетия пыталась даже стать знаменем для новой волны революций: когда казалось, что к власти во многих арабских странах придут "братья-мусульмане" (к которым близок и Реджеп Эрдоган). Но тогда волна протеста привела не только к смене власти во многих арабских странах — соединившись с западными играми (и последствиями вторжения США в Ирак), она обернулась трагедией, смутой и гражданскими войнами в Сирии, Ливии, Йемене. Палестинский вопрос был практически забыт и отодвинут в сторону (чем активно пользовался Израиль, расширявший поселения на оккупированных территориях и блокировавший Газу), но сейчас он возвращается. И возвращается в очень сильно изменившемся мире, в котором идет опосредованный военный конфликт между США и Россией на Украине, поляризация между "золотым миллиардом" и глобальным Югом. Перешел к активной внешней политике и Китай.И в этих условиях сильная и самостоятельная Турция играет все более заметную роль. Если Эрдогану удастся стать главным миротворцем в ситуации вокруг сектора Газа, это еще более укрепит влияние его страны и в исламском мире, и на мировой арене. Турецкий президент уже заявил, что не уклоняется от ответственности: "Мы готовы быть гарантом палестинской стороны своим политическим и военным присутствием" и призвал Запад "отказаться от концепции креста и полумесяца" и "оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы оно вернуло Израиль в чувство". Все стороны должны "снять палец с курка" и прекращение огня должно быть объявлено незамедлительно, сказал турецкий президент. Прислушается ли к нему Запад?Если нет, то в не столь уж отдаленном будущем многие вспомнят его сегодняшнее предупреждение: "Когда силы, на которые Израиль полагается сегодня, уйдут, первым местом, где израильский народ будет искать безопасности и милосердия, будет Турция, как и 500 лет назад".Все-таки у настоящих государств-цивилизаций, тем более у наследников Римской империи (а Турция, как и Россия, тоже в своем роде наследник Византии), есть настоящее чувство истории. И ответственности — и за свой народ, и за свои исторические земли, и даже за мир как таковой.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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в мире, аналитика, политика, турция, израиль, сша, хамас, нато, хезболла, колумнисты, обострение ситуации на ближнем востоке