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Лукашенко: надо создавать Палестинское государство
Лукашенко: надо создавать Палестинское государство
Президент считает, что напрасно набросились на "этого бедного Гутерриша" за то, что высказал определенное мнение по поводу урегулирования ситуации в секторе... 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T18:05+0400
2023-10-27T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для решения Ближневосточного конфликта нужно создавать Палестинское государство, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на БелТА."Выход один – надо создавать Палестинское государство", – сказал Лукашенко.По его словам, нужно решить вопрос с созданием Палестинского государства так, как по этому вопросу было принято решение на уровне ООН в 1947 году. При этом президент Беларуси заявил, что согласен с Генсеком ООН по данному вопросу.Он также считает, что нужно окончательно договориться по данному вопросу."Сказать: "Не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство". Сесть и договориться раз и навсегда", – отметил Лукашенко.Белорусский президент уверен, что нужно определиться с границами, чтобы закончить конфликт на Ближнем Востоке."Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы", – сказал Лукашенко.Белорусский президент уверен, что ни палестинскому, ни израильскому народу конфликт не нужен, они хотят жить спокойно и растить детей. Он также считает бесперспективным силовое решение конфликта в секторе Газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лукашенко: надо создавать Палестинское государство
18:05 27.10.2023 (обновлено: 18:09 27.10.2023)
Президент считает, что напрасно набросились на "этого бедного Гутерриша" за то, что высказал определенное мнение по поводу урегулирования ситуации в секторе Газа
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для решения Ближневосточного конфликта нужно создавать Палестинское государство, сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на БелТА.
"Выход один – надо создавать Палестинское государство", – сказал Лукашенко.
По его словам, нужно решить вопрос с созданием Палестинского государства так, как по этому вопросу было принято решение на уровне ООН в 1947 году. При этом президент Беларуси заявил, что согласен с Генсеком ООН по данному вопросу.
"Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша – "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство", – сказал Лукашенко.
Он также считает, что нужно окончательно договориться по данному вопросу.
"Сказать: "Не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство". Сесть и договориться раз и навсегда", – отметил Лукашенко.
Белорусский президент уверен, что нужно определиться с границами, чтобы закончить конфликт на Ближнем Востоке.
"Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы", – сказал Лукашенко.
Белорусский президент уверен, что ни палестинскому, ни израильскому народу конфликт не нужен, они хотят жить спокойно и растить детей. Он также считает бесперспективным силовое решение конфликта в секторе Газа.