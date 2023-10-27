https://sputnik-georgia.ru/20231027/283735440.html

Лукашенко: надо создавать Палестинское государство

Лукашенко: надо создавать Палестинское государство

Президент считает, что напрасно набросились на "этого бедного Гутерриша" за то, что высказал определенное мнение по поводу урегулирования ситуации в секторе... 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T18:05+0400

2023-10-27T18:05+0400

2023-10-27T18:09+0400

в мире

новости

политика

беларусь

ближний восток

александр лукашенко

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283735619_25:0:1117:614_1920x0_80_0_0_f23e1f42fdbf7c20b41ab821f4fada5b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для решения Ближневосточного конфликта нужно создавать Палестинское государство, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на БелТА."Выход один – надо создавать Палестинское государство", – сказал Лукашенко.По его словам, нужно решить вопрос с созданием Палестинского государства так, как по этому вопросу было принято решение на уровне ООН в 1947 году. При этом президент Беларуси заявил, что согласен с Генсеком ООН по данному вопросу.Он также считает, что нужно окончательно договориться по данному вопросу."Сказать: "Не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство". Сесть и договориться раз и навсегда", – отметил Лукашенко.Белорусский президент уверен, что нужно определиться с границами, чтобы закончить конфликт на Ближнем Востоке."Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы", – сказал Лукашенко.Белорусский президент уверен, что ни палестинскому, ни израильскому народу конфликт не нужен, они хотят жить спокойно и растить детей. Он также считает бесперспективным силовое решение конфликта в секторе Газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

беларусь

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, беларусь, ближний восток, александр лукашенко, оон