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Армия Израиля вошла в сектор Газа для операции против ХАМАС – видео
Армия Израиля вошла в сектор Газа для операции против ХАМАС – видео
Подразделения сухопутных войск армии Израиля вошли в сектор Газа для проведения рейда против движения ХАМАС. ЦАХАЛ опубликовал видео с продвижением войск 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T10:47+0400
2023-10-27T10:47+0400
2023-10-27T10:50+0400
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ближний восток
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В рейде, который начался рано утром в пятницу, принимают участие пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии израильской армии. Ожидается, что после окончания рейда военные подразделения вернутся на территорию Израиля.Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующих этапов операции, которая будет продолжаться в ближайшие дни.
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видео, мультимедиа, израиль, хамас, палестина, конфликты, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток, видео
видео, мультимедиа, израиль, хамас, палестина, конфликты, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток, видео
Армия Израиля вошла в сектор Газа для операции против ХАМАС – видео
10:47 27.10.2023 (обновлено: 10:50 27.10.2023)
Подразделения сухопутных войск армии Израиля вошли в сектор Газа для проведения рейда против движения ХАМАС. ЦАХАЛ опубликовал видео с продвижением войск
В рейде, который начался рано утром в пятницу, принимают участие пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии израильской армии. Ожидается, что после окончания рейда военные подразделения вернутся на территорию Израиля.
Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующих этапов операции, которая будет продолжаться в ближайшие дни.