https://sputnik-georgia.ru/20231027/armiya-izrailya-voshla-v-sektor-gaza-dlya-operatsii-protiv-khamas---video-283706790.html

Армия Израиля вошла в сектор Газа для операции против ХАМАС – видео

Армия Израиля вошла в сектор Газа для операции против ХАМАС – видео

Подразделения сухопутных войск армии Израиля вошли в сектор Газа для проведения рейда против движения ХАМАС. ЦАХАЛ опубликовал видео с продвижением войск 27.10.2023, Sputnik Грузия

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В рейде, который начался рано утром в пятницу, принимают участие пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии израильской армии. Ожидается, что после окончания рейда военные подразделения вернутся на территорию Израиля.Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующих этапов операции, которая будет продолжаться в ближайшие дни.

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видео, мультимедиа, израиль, хамас, палестина, конфликты, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток, видео