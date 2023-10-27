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Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны пять человек

Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны пять человек

Задержанные пытались решить финансовый спор с помощью воровского мира 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Пять человек задержаны в Тбилиси и Батуми по обвинению в связях и членстве в воровском мире, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Членство в воровском мире", "Обращение к члену воровского мира", "Поддержка воровского мира" и "Насилие, совершенное группой лиц".Следствие установило, что в одной из строительных компаний Батуми начался финансовый спор и один из работников компании, который является иностранным гражданином, обратился за помощью к криминальному авторитету. Для решения тяжбы была устроена "воровская разборка", на которой криминальный авторитет заявил одному из основателей компании, что к разборке подключился вор в законе и вопрос должен решаться по правилам воровского мира. По утверждению следствия, одного из дольщиков компании избили и обязали заплатить 75 тысяч долларов. Кроме того, ему систематически звонили и, оскорбляя, требовали выплатить деньги. Полиция во время обыска задержанных изъяла телефоны, при помощи которых они связывались с вором в законе за границей. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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