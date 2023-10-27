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Дмитриевская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать?

Дмитриевская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать?

Дмитриевскую родительскую субботу в 2023-м отметят 28 октября – в этот день в православных церквях особым образом поминают усопших 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T13:17+0400

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справки

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Дмитриевскую родительскую субботу обычно отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, которого ежегодно поминают 8 ноября. Однако из-за совпадения поминальной субботы с Днем Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября), Дмитриевскую родительскую субботу в 2023-м сместили еще на неделю назад. О приметах, связанных с Дмитриевской родительской субботой, что можно и нельзя делать во вселенский поминальный день, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать По традиции в Дмитриевскую родительскую субботу поминают усопших родителей – после заупокойной литургии в православных церквях служат общую панихиду. Прихожане подают священнику записочки с именами умерших родственников и молятся за них в загробном мире. Великую панихиду проводят в храмах и в пятницу вечером, накануне Дмитриевской родительской субботы. По устоявшейся традиции в Дмитриевскую родительскую субботу в церковь приносят угощение, которое раздают всем желающим после освещения. В вселенский поминальный день принято раздавать милостыню, с просьбой помолиться за души умерших. В Дмитриевскую родительскую субботу можно посетить кладбище, где верующие молятся и приводят могилки в порядок. Оставлять угощение в Дмитриевскую родительскую субботу на могиле нельзя. Также нельзя слушать громкую музыку, шуметь и распивать спиртные напитки. В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать с земли оброненную вещь. По приметам нельзя говорить "до свиданья" умершим уходя с кладбища – это предвещает скорую смерть. Нельзя в Дмитриевскую родительскую субботу венчаться и устраивать шумные застолья. Во вселенский поминальный день можно скромную трапезу устроить дома и помянуть усопших. Нельзя также ругаться, злословить и обижать кого-либо – по приметам можно привлечь неприятности. Нельзя в Дмитриевскую родительскую субботу жадничать – это плохая примета, пророчащая проблемный и голодный год. Народные приметы Делать генеральную уборку в поминальный день нельзя – по приметам можно вымести из дома уют и достаток. Много примет связано с Дмитриевской родительской субботой и на погоду, так как этот день считался переходом от осени к зиме. К примеру, ожидается оттепель, если солнечные лучи в Дмитриевскую родительскую субботу пронзают облака, а если тучи на закате окрашиваются в яркий цвет – это верная примета, предсказывающая непогоду. Весна будет теплой, если в Дмитриевскую родительскую субботу выдалась солнечная и теплая погода, а если морозно и выпал снег – это примета, что весна будет поздней. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки