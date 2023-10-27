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Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка?

Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка?

Центральную новогоднюю елку традиционно устанавливают перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Новая центральная новогодняя елка в Тбилиси обойдется в 730 тысяч лари (более 270 тыс. долларов), сообщает Commersant. Муниципальная компания "Тбилсервис групп" объявила электронный тендер без аукциона на сайте Агентства госзакупок 12 сентября. Прием заявок начался 11 октября и завершился 16 октября. "Тбилсервис групп" получила предложение только от одной компании – ООО "Студия ночного шоу". В настоящее время идет подготовка соглашения, которое должно быть готово до 30 октября. Согласно тендерной документации, елка должна выглядеть следующим образом: длина - 24 метра, количество ветвей – 365, шторы-гирлянды – 120 и 100 аксессуаров для украшения с нейтральным освещением. Гарантия не менее двух лет. Что касается "Студии ночного шоу", то компания была основана в 2007 году. Ее директор - Иване Челидзе. Примечательно, что главная елка, установленная на проспекте Руставели в центре Тбилиси, загорелась в новогоднюю ночь 2023 года. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с пиротехникой. Сначала очевидцы увидели дым, затем загорелась одна из елочных игрушек. На место оперативно прибыли спасатели, которым удалось за короткое время потушить пожар. Примечательно, что стоимость пострадавшей елки, установленной в преддверии 2022 года, составляла 1 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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