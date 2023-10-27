https://sputnik-georgia.ru/20231027/kak-neyroseti-mogut-oblegchit-rabotu-zhurnalista-v-tbilisi-proshel-master-klass-283729261.html
Как нейросети могут облегчить работу журналиста? В Тбилиси прошел мастер-класс
Как нейросети могут облегчить работу журналиста? В Тбилиси прошел мастер-класс
Нейросети помогают значительно экономить время на рутинных задачах в профессии журналиста, считает Начальник управления мультимедийных центров Sputnik в... 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T16:02+0400
2023-10-27T16:02+0400
2023-10-27T18:22+0400
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На мастер-классе в рамках просветительского проекта SputnikPro она рассказала о том, как применять искусственный интеллект для облегчения и ускорения работы СМИ.На мероприятии присутствовали журналисты, блогеры, SMM-специалисты и другие работники сферы видеопроизводства."Нейросеть помогает значительно сэкономить время на рутинных задачах в нашей профессии. Это опция, когда человек может делегировать шаблонные задачи, а сам будет иметь возможность заниматься более творческими вопросами в рамках своей профессии. К тому же журналист может получить нужный ему результат значительно быстрее, нежели он работал бы над задачей самостоятельно, без помощи "нейронки". То, что человек делает за несколько часов, нейросеть делает за несколько минут", – подчеркнула Некрасова.В то же время Маргарита Некрасова отметила, что на данный момент искусственный интеллект порой неправильно понимает запрос пользователя и не способен отличить сарказм от слов, произнесенных всерьез.Некрасова развеяла опасения аудитории о том, что вскоре профессия журналиста станет невостребованной. По ее словам, ответственное СМИ не может себе позволить генерировать новостные сообщения без проверки полученного результата профессиональным журналистом, поскольку существует серьезный риск того, что на выходе получится недостоверная или искаженная информация.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в юбилейный, десятый раз.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, армения, тбилиси, индия, sputnikpro, пресс-центр, видео
Как нейросети могут облегчить работу журналиста? В Тбилиси прошел мастер-класс
16:02 27.10.2023 (обновлено: 18:22 27.10.2023)
Нейросети помогают значительно экономить время на рутинных задачах в профессии журналиста, считает Начальник управления мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова
На мастер-классе в рамках просветительского проекта SputnikPro она рассказала о том, как применять искусственный интеллект для облегчения и ускорения работы СМИ.
На мероприятии присутствовали журналисты, блогеры, SMM-специалисты и другие работники сферы видеопроизводства.
"Нейросеть помогает значительно сэкономить время на рутинных задачах в нашей профессии. Это опция, когда человек может делегировать шаблонные задачи, а сам будет иметь возможность заниматься более творческими вопросами в рамках своей профессии. К тому же журналист может получить нужный ему результат значительно быстрее, нежели он работал бы над задачей самостоятельно, без помощи "нейронки". То, что человек делает за несколько часов, нейросеть делает за несколько минут", – подчеркнула Некрасова.
В то же время Маргарита Некрасова отметила, что на данный момент искусственный интеллект порой неправильно понимает запрос пользователя и не способен отличить сарказм от слов, произнесенных всерьез.
Некрасова развеяла опасения аудитории о том, что вскоре профессия журналиста станет невостребованной. По ее словам, ответственное СМИ не может себе позволить генерировать новостные сообщения без проверки полученного результата профессиональным журналистом, поскольку существует серьезный риск того, что на выходе получится недостоверная или искаженная информация.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 10 тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro прошел в юбилейный, десятый раз.