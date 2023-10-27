https://sputnik-georgia.ru/20231027/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-po-regionam-283715470.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
Гостей и жителей Грузии в эти выходные ждут теплые дни 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T16:07+0400
2023-10-27T16:07+0400
2023-10-27T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится в ближайшие дни в большей части Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 27-29 октября будет теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +25 …+27 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха достигнет +25...+27 градусов тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), возможно, пойдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +22...+24 градуса тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается небольшой дождь, температура воздуха достигнет +17...+19 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) в основном будет погода без осадков. Температура воздуха составит +24...+26 градусов тепла. В некоторых местах горных районов Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури), возможно, пойдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также, возможно, пойдет кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
Гостей и жителей Грузии в эти выходные ждут теплые дни
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится в ближайшие дни в большей части Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси 27-29 октября будет теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +25 …+27 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха достигнет +25...+27 градусов тепла.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), возможно, пойдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +22...+24 градуса тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается небольшой дождь, температура воздуха достигнет +17...+19 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) в основном будет погода без осадков. Температура воздуха составит +24...+26 градусов тепла.
В некоторых местах горных районов Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури), возможно, пойдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также, возможно, пойдет кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов тепла.