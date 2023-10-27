https://sputnik-georgia.ru/20231027/lavrov-o-tom-pochemu-ssha-khotyat-vozobnovit-inspektsii-na-yadernykh-obektakh-rf-283714567.html

Лавров о том, почему США хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ

Лавров о том, почему США хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ

Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T14:05+0400

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Наверное, американцы хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ, чтобы "киевский режим атаковал наши базы более прицельно", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении наступательного вооружения. И это несмотря на то, что США подорвали все принципы Договора, разрушив доверие между Москвой и Вашингтоном.

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