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Лавров о том, почему США хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ
Лавров о том, почему США хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ
Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T14:05+0400
2023-10-27T14:05+0400
2023-10-27T14:14+0400
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Наверное, американцы хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ, чтобы "киевский режим атаковал наши базы более прицельно", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении наступательного вооружения. И это несмотря на то, что США подорвали все принципы Договора, разрушив доверие между Москвой и Вашингтоном.
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, лавров, видео
видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, лавров, видео
Лавров о том, почему США хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ
14:05 27.10.2023 (обновлено: 14:14 27.10.2023)
Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений
Наверное, американцы хотят возобновить инспекции на ядерных объектах РФ, чтобы "киевский режим атаковал наши базы более прицельно", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что Россия сохраняет приверженность всем обязательствам по договору о сокращении наступательного вооружения. И это несмотря на то, что США подорвали все принципы Договора, разрушив доверие между Москвой и Вашингтоном.