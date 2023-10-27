https://sputnik-georgia.ru/20231027/leonidy-2023-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-osenniy-zvezdopad-283740302.html

Леониды 2023: когда наблюдать самый яркий осенний звездопад?

Леониды 2023: когда наблюдать самый яркий осенний звездопад?

Звездопад Леониды – самый яркий осенний метеорный поток, он подарит незабываемое зрелище землянам в ноябре 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T22:00+0400

2023-10-27T22:00+0400

2023-10-27T22:00+0400

справки

наука

падение метеорита

метеорит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251574462_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_059c03c86bc50728d4cf2a4bae92df81.jpg

Когда наблюдать метеорный поток Леониды, чтобы не пропустить самый яркий осенний звездопад, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Наблюдать самый яркий осенний звездопад можно практически весь ноябрь – с 6 по 30 число, однако пика активности ежегодный метеорный поток Леониды достигает 17-18 ноября. Звездопад Леониды самый быстрый, но средняя интенсивность метеорного потока не превышает 10-15 метеоров. Наблюдать самый яркий осенний звездопад можно из любой точки Земли, однако увидеть более красочное зрелище смогут жители Северного полушария. Леониды Звездопад Леониды, порожденные кометой Темпеля-Туттля, приближается к земной орбите каждые 33 года. Радиант метеорного потока расположен в созвездии Льва, в честь которого и назван звездопад. Леониды – один из древних метеорных потоков. Впервые звездопад наблюдали более 11 столетий назад. Интенсивность метеорного потока постоянно меняется – временами Леониды дарят землянам настоящие звездные бури. Самый мощный звездный дождь, охвативший восточный небосвод над Северной Америкой, земляне наблюдали в ноябре 1833 года. Самый масштабный звездопад прошлого века также относится к Леонидам – до 150 тысяч "падающих звезд" в час сгорало в земной атмосфере в ноябре 1966 года. Аналогичной мощности звездный дождь человечество ожидает в 2099-м. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , наука, падение метеорита, метеорит