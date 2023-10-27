https://sputnik-georgia.ru/20231027/peskov-prokommentiroval-udary-ssha-po-obektam-v-sirii-283737164.html
Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии
На данном этапе российские военные не могут быть втянуты в конфликт, убежден Песков 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T19:55+0400
2023-10-27T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Конфликт Палестины и Израиля провоцирует напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На вопрос журналиста, есть ли опасения, что российские военные могут быть втянуты в конфликт, Песков отметил, что в настоящий момент таких опасений нет.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом.Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сша, израиль, сирия, дмитрий песков, джо байден, пентагон
Песков прокомментировал удары США по объектам в Сирии
На данном этапе российские военные не могут быть втянуты в конфликт, убежден Песков
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Конфликт Палестины и Израиля провоцирует напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта критическая напряженность и палестино-израильская война, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо", – цитирует Пескова РИА Новости.
На вопрос журналиста, есть ли опасения, что российские военные могут быть втянуты в конфликт, Песков отметил, что в настоящий момент таких опасений нет.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.