https://sputnik-georgia.ru/20231027/pogranichniki-zaderzhali-chetverykh-chelovek-nezakonno-popavshikh-v-gruziyu-iz-turtsii-283714274.html

Пограничники задержали четверых человек, незаконно попавших в Грузию из Турции

Пограничники задержали четверых человек, незаконно попавших в Грузию из Турции

Обвиняемые незаконно пересекли госграницу Турции и Грузии, минуя КПП 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T14:36+0400

2023-10-27T14:36+0400

2023-10-27T14:36+0400

грузия

новости

происшествия

самцхе-джавахети

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897266_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_5bd161cd47279fb2e374c61c3728981a.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четверых иностранцев за незаконное пересечение государственной границы Турции и Грузии на пограничных секторах "Сарпи" (АР Аджария) и "Карцахи" (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в пресс-службе погранполиции. Возраст задержанных от 25 до 42 лет. Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет. Следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли государственную границу Грузии из Турции, минуя КПП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, турция