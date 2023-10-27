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Пограничники задержали четверых человек, незаконно попавших в Грузию из Турции
Пограничники задержали четверых человек, незаконно попавших в Грузию из Турции
Обвиняемые незаконно пересекли госграницу Турции и Грузии, минуя КПП 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T14:36+0400
2023-10-27T14:36+0400
2023-10-27T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четверых иностранцев за незаконное пересечение государственной границы Турции и Грузии на пограничных секторах "Сарпи" (АР Аджария) и "Карцахи" (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в пресс-службе погранполиции. Возраст задержанных от 25 до 42 лет. Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет. Следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли государственную границу Грузии из Турции, минуя КПП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, турция
грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, турция
Пограничники задержали четверых человек, незаконно попавших в Грузию из Турции
Обвиняемые незаконно пересекли госграницу Турции и Грузии, минуя КПП
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четверых иностранцев за незаконное пересечение государственной границы Турции и Грузии на пограничных секторах "Сарпи" (АР Аджария) и "Карцахи" (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в пресс-службе погранполиции.
Возраст задержанных от 25 до 42 лет. Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли государственную границу Грузии из Турции, минуя КПП.