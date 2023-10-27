https://sputnik-georgia.ru/20231027/politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-popytke-iznasilovaniya-turistki-283731447.html

Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования туристки в Тбилиси

Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования туристки в Тбилиси

Мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение, а адвокаты требуют его проверки на вменяемость 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании туристки на территории рядом с Мтацминдским парком, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телекомпании, мужчина, которому 21 год, задержан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Попытка изнасилования" и "Грабеж". Речь идет о нападении на туристку в начале сентября. По предварительной информации, мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение. Адвокаты требуют его проверки на вменяемость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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