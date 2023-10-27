https://sputnik-georgia.ru/20231027/politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-popytke-iznasilovaniya-turistki-283731447.html
Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования туристки в Тбилиси
Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования туристки в Тбилиси
Мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение, а адвокаты требуют его проверки на вменяемость 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T17:10+0400
2023-10-27T17:10+0400
2023-10-27T17:15+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483330_0:0:2752:1549_1920x0_80_0_0_1e342f650d4c1594358c4998f69b16d3.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании туристки на территории рядом с Мтацминдским парком, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телекомпании, мужчина, которому 21 год, задержан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Попытка изнасилования" и "Грабеж". Речь идет о нападении на туристку в начале сентября. По предварительной информации, мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение. Адвокаты требуют его проверки на вменяемость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483330_311:0:2752:1831_1920x0_80_0_0_45c8ebba2b8e2a1420ab28a52ec08515.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования туристки в Тбилиси
17:10 27.10.2023 (обновлено: 17:15 27.10.2023)
Мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение, а адвокаты требуют его проверки на вменяемость
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Тбилиси по обвинению в изнасиловании туристки на территории рядом с Мтацминдским парком, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телекомпании, мужчина, которому 21 год, задержан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Попытка изнасилования" и "Грабеж".
Речь идет о нападении на туристку в начале сентября. По предварительной информации, мужчине уже предъявили обвинение и поместили в заключение. Адвокаты требуют его проверки на вменяемость.