https://sputnik-georgia.ru/20231027/press-konferentsiya-russkiy-sled-v-istorii-gruzinskoy-adzharii-283663400.html

Пресс-конференция: "Русский след" в истории грузинской Аджарии

Пресс-конференция: "Русский след" в истории грузинской Аджарии

Пресс-конференция на тему: ""Русский след" в истории грузинской Аджарии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 27 октября, в 14:30 27.10.2023, Sputnik Грузия

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"Объединение правозащитников" Грузии обращается к властям с просьбой защитить места, связанные с отвоеванием Аджарии у Турции. В селе Бобоквати расположено кладбище, на котором покоятся останки примерно четырех тысяч русских воинов, погибших в конце XIX века в войне с Османской империей. На месте кладбища планируется строительство гостиниц и домов. С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузии независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом. Участник пресс-конференции: - председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз МЖАВАНАДЗЕ Аккредитация СМИ: E-mail: media@sputnik-georgia.comОтправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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