https://sputnik-georgia.ru/20231027/prezident-gruzii-ischet-legitimnost-v-ryadakh-radikalnoy-oppozitsii--deputat-283731555.html

Президент Грузии ищет легитимность в рядах "радикальной оппозиции" – депутат

Президент Грузии ищет легитимность в рядах "радикальной оппозиции" – депутат

Общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию, уверены в "Мечте" 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T17:55+0400

2023-10-27T17:55+0400

2023-10-27T17:55+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

ираклий чиковани

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440155_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_fcd41dff7e7c6e33a9563462f75e92ad.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свою актуальность и полностью вписывается в повестку дня "радикальной оппозиции", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Правящей партии "Грузинская мечта" не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. "Радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили будет президентом лишь формально. По словам председателя комитета по европейской интеграции парламента Грузии Маки Бочоришвили, общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию. "К сожалению, мы видели отношение Саломе Зурабишвили к государственным институтам, которое действительно не подобает главе государства. Кажется, мы уже увидели этот процесс перехода Саломе Зурабишвили в оппозицию. Теперь, вероятно, на основе консультаций они более точно определят, к какой оппозиционной партии, семье она принадлежит и относится", – заявила Бочоришвили. Президент Грузии, экс-премьер и экс-омбудсмен создают партию к выборам – Кобахидзе>>Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили вместе с бывшим Народным защитником Нино Ломджария и экс-премьером, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария планируют создать политическую партию к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года. А накануне оппозиционный депутат парламента Грузии Тамар Кордзая не исключила, что Зурабишвили может уйти в отставку для участия в парламентских выборах. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия