https://sputnik-georgia.ru/20231027/prezident-gruzii-ischet-legitimnost-v-ryadakh-radikalnoy-oppozitsii--deputat-283731555.html
Президент Грузии ищет легитимность в рядах "радикальной оппозиции" – депутат
Президент Грузии ищет легитимность в рядах "радикальной оппозиции" – депутат
Общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию, уверены в "Мечте" 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T17:55+0400
2023-10-27T17:55+0400
2023-10-27T17:55+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
ираклий чиковани
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440155_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_fcd41dff7e7c6e33a9563462f75e92ad.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свою актуальность и полностью вписывается в повестку дня "радикальной оппозиции", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Правящей партии "Грузинская мечта" не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. "Радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили будет президентом лишь формально. По словам председателя комитета по европейской интеграции парламента Грузии Маки Бочоришвили, общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию. "К сожалению, мы видели отношение Саломе Зурабишвили к государственным институтам, которое действительно не подобает главе государства. Кажется, мы уже увидели этот процесс перехода Саломе Зурабишвили в оппозицию. Теперь, вероятно, на основе консультаций они более точно определят, к какой оппозиционной партии, семье она принадлежит и относится", – заявила Бочоришвили. Президент Грузии, экс-премьер и экс-омбудсмен создают партию к выборам – Кобахидзе>>Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили вместе с бывшим Народным защитником Нино Ломджария и экс-премьером, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария планируют создать политическую партию к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года. А накануне оппозиционный депутат парламента Грузии Тамар Кордзая не исключила, что Зурабишвили может уйти в отставку для участия в парламентских выборах. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440155_567:0:3298:2048_1920x0_80_0_0_7eec2ba1d87c388f9d12002b89834754.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Президент Грузии ищет легитимность в рядах "радикальной оппозиции" – депутат
Общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию, уверены в "Мечте"
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свою актуальность и полностью вписывается в повестку дня "радикальной оппозиции", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
Правящей партии "Грузинская мечта" не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
"Решение Конституционного суда ясно дало понять, что действия президента были неконституционными. К этому добавляется то, что президент ищет свою легитимность в рядах радикальной оппозиции. Все это указывает на то, что она потеряла свою актуальность, она от начала до конца вписывается в повестку дня радикальной оппозиции", – заявил Чиковани.
"Радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили будет президентом лишь формально.
По словам председателя комитета по европейской интеграции парламента Грузии Маки Бочоришвили, общественность уже увидела процесс перехода президента в оппозицию.
"К сожалению, мы видели отношение Саломе Зурабишвили к государственным институтам, которое действительно не подобает главе государства. Кажется, мы уже увидели этот процесс перехода Саломе Зурабишвили в оппозицию. Теперь, вероятно, на основе консультаций они более точно определят, к какой оппозиционной партии, семье она принадлежит и относится", – заявила Бочоришвили.
Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили вместе с бывшим Народным защитником Нино Ломджария и экс-премьером, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария планируют создать политическую партию к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года.
А накануне оппозиционный депутат парламента Грузии Тамар Кордзая не исключила, что Зурабишвили может уйти в отставку для участия в парламентских выборах.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.